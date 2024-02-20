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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۱

در نهمین مرحله طرح رعد در سیستان و بلوچستان صورت گرفت؛

انهدام ۲۵ باند سازمان یافته جرایم در سیستان و بلوچستان

انهدام ۲۵ باند سازمان یافته جرایم در سیستان و بلوچستان

زاهدان- فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان از انهدام ۲۵ باند سازمان یافته جرایم در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دوستعلی جلیلیان صبح امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نهمین مرحله طرح رعد در سیستان و بلوچستان، در جمع خبرنگاران حاضر شد و افزود: در قالب این طرح، پنج هزار و ۹۰۳ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز و ۲۳ نفر از اراذل و اوباش در سطح استان شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این طرح با اقدامات پلیس، کشف ۲۲۱ قبضه سلاح گرم غیرمجاز کشف و ضبط شده که از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۵ درصد افزایش کشفیات سلاح به ویژه سلاح‌های جنگی‌، خاص، تله‌های انفجاری، چاشنی و سلاح‌های نیمه سنگین داشته‌ایم و ۲۳ نفر قاچاقچی سلاح نیز طی ماه گذشته در سطح استان دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: در این طرح ۱۰۰۱ نفر سارق حرفه‌ای طی ماه گذشته در سطح استان، شناسایی و دستگیر شدند.

جلیلیان خاطر نشان کرد: در حوزه سوخت قاچاق نیز، در یک ماه اخیر، ۶۸۱ هزار و ۲۱۸ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده و ۸۹ نفر از قاچاقچیان سوخت نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کاهش چشمگیر آمار جرایم و تشدید فعالیت‌ها و اقدامات انتظامی در اجرای نهمین مرحله طرح رعد در استان خبر داد و گفت: در نهمین مرحله طرح رعد ۲۵ باند سازمان یافته جرایم در استان متلاشی شده و مجموعه فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در بهمن ماه سالجاری با اجرای طرح‌های عملیاتی در اقصی نقاط استان توسط پلیس‌های تخصصی شهرستان‌ها، کلانتری و پاسگاه‌ها موفق شدند ۱۱ هزار و ۲۱۰ نفر متهم نیز در سطح استان شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۵۳ نفر از قاچاقچیان خرد و کلان مواد مخدر دستگیر شدند ادامه داد: این تعداد متشکل از هفت باند سازمان یافته بودند که متلاشی شدند.

وی اضافه کرد: سه هزار و ۶۹۲ نفر از معتادان متجاهر و ۱۶۰ نفر خرده فروش مواد مخدر در این طرح دستگیر شدند که در مجموع ۲۳ درصد افزایش دستگیری خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر را داشتیم.

وی در ادامه از اجرای نهمین مرحله طرح رعد و توقیف و اعمال قانون ۵۳ دستگاه خودروی شوتی طی ماه گذشته در سطح استان خبر داد.

جلیلیان بیان کرد: بیش از پنج هزار لیتر انواع مشروبات الکلی در اجرای طرح رعد در سیستان و بلوچستان کشف شده همچنین در این مدت سه نفر از عاملان شهادت سرباز نیروی انتظامی در حوزه جنوب استان دستگیر شدند.

کد مطلب 6032704

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