انهدام ۲۵ باند سازمان یافته جرایم در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دوستعلی جلیلیان صبح امروز سه شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای نهمین مرحله طرح رعد در سیستان و بلوچستان، در جمع خبرنگاران حاضر شد و افزود: در قالب این طرح، پنج هزار و ۹۰۳ نفر از اتباع بیگانه غیر مجاز و ۲۳ نفر از اراذل و اوباش در سطح استان شناسایی و دستگیر شدند.

وی ادامه داد: در این طرح با اقدامات پلیس، کشف ۲۲۱ قبضه سلاح گرم غیرمجاز کشف و ضبط شده که از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۵ درصد افزایش کشفیات سلاح به ویژه سلاح‌های جنگی‌، خاص، تله‌های انفجاری، چاشنی و سلاح‌های نیمه سنگین داشته‌ایم و ۲۳ نفر قاچاقچی سلاح نیز طی ماه گذشته در سطح استان دستگیر شدند.

وی اظهار کرد: در این طرح ۱۰۰۱ نفر سارق حرفه‌ای طی ماه گذشته در سطح استان، شناسایی و دستگیر شدند.

جلیلیان خاطر نشان کرد: در حوزه سوخت قاچاق نیز، در یک ماه اخیر، ۶۸۱ هزار و ۲۱۸ لیتر سوخت قاچاق کشف و ضبط شده و ۸۹ نفر از قاچاقچیان سوخت نیز شناسایی و دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان از کاهش چشمگیر آمار جرایم و تشدید فعالیت‌ها و اقدامات انتظامی در اجرای نهمین مرحله طرح رعد در استان خبر داد و گفت: در نهمین مرحله طرح رعد ۲۵ باند سازمان یافته جرایم در استان متلاشی شده و مجموعه فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان در بهمن ماه سالجاری با اجرای طرح‌های عملیاتی در اقصی نقاط استان توسط پلیس‌های تخصصی شهرستان‌ها، کلانتری و پاسگاه‌ها موفق شدند ۱۱ هزار و ۲۱۰ نفر متهم نیز در سطح استان شناسایی و دستگیر کنند.

وی با بیان اینکه از این تعداد ۵۳ نفر از قاچاقچیان خرد و کلان مواد مخدر دستگیر شدند ادامه داد: این تعداد متشکل از هفت باند سازمان یافته بودند که متلاشی شدند.

وی اضافه کرد: سه هزار و ۶۹۲ نفر از معتادان متجاهر و ۱۶۰ نفر خرده فروش مواد مخدر در این طرح دستگیر شدند که در مجموع ۲۳ درصد افزایش دستگیری خرده فروشان و قاچاقچیان مواد مخدر را داشتیم.



وی در ادامه از اجرای نهمین مرحله طرح رعد و توقیف و اعمال قانون ۵۳ دستگاه خودروی شوتی طی ماه گذشته در سطح استان خبر داد.

جلیلیان بیان کرد: بیش از پنج هزار لیتر انواع مشروبات الکلی در اجرای طرح رعد در سیستان و بلوچستان کشف شده همچنین در این مدت سه نفر از عاملان شهادت سرباز نیروی انتظامی در حوزه جنوب استان دستگیر شدند.