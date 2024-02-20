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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۳:۲۱

رییس حل اختلاف اردبیل:

هیأت صلح مسجد ولیعصر (عج) در اردبیل افتتاح شد

هیأت صلح مسجد ولیعصر (عج) در اردبیل افتتاح شد

اردبیل- رییس حل اختلاف استان اردبیل گفت: هیأت صلح مسجد ولیعصر (عج) محله جهاد اردبیل برای صلح و سازش در پرونده‌های اختلافات به دست ریش سفیدان و بزرگان آن محله افتتاح و کار خود را شروع کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسین علوی در مراسمی که پیش از ظهر سه‌شنبه در مسجد ولیعصر (عج) محله جهاد شهر اردبیل و با حضور بزرگان، اهالی محله و نمازگزاران مسجد برگزار شد، اظهار کرد: هیأت صلح مسجد ولیعصر (عج) برای صلح و سازش در پرونده‌های اختلافات مربوط به محله جهاد با دستان ریش سفیدان و بزرگان آن محله، افتتاح و کار خود را شروع کرد.

وی با تبریک اعیاد شعبانیه تصریح کرد: واژه صلح ۱۴۰ مرتبه در آیات قرآن تکرار شده و مهمترین معانی آن عدالت، امنیت، خیر و مغفرت است و در برخی از موارد منظور از صلح ایجاد آشتی و سازش بین ۲ فرد یا ۲ گروه در خانواده و جامعه است.

رییس حل اختلاف استان اردبیل گفت: بر همین اساس برقراری صلح بین مردم همواره مورد تاکید معصومین (ع) قرار داشته و امام صادق (ع) در این رابطه می‌فرمایند: «اصلاح بین مردم، صدقه‌ای است که خدا آن را دوست دارد».

حجت‌الاسلام علوی افزود: از این روی معصومین (ع) برقراری صلح و آشتی بین مردم را هم ردیف جهاد فی سبیل‌الله می‌دانند که علاوه بر تأثیر در روابط افراد، سبب انسجام جامعه شده که خود عاملی در راستای پیروزی و اقتدار جامعه است.

وی با تاکید بر نقش مهم صلح‌یاران در کاهش اختلافات و دعاوی بیان کرد: در مجموع تاکنون به ۵۰۴ نفر از بزرگان، ریش سفیدان، ورزشکاران و هنرمندان در استان ابلاغ صلح‌یاری اعطا شده که آنها در قالب ۱۰۲ هیأت صلح مشغول به فعالیت هستند که بیش از یک‌هزار پرونده در سال‌جاری با استفاده از ظرفیت صلح‌یاران مختومه شده است.

کد مطلب 6032740

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