اردوهای راهیان از موثرترین اقدامات برای جوانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی ایمانیه در ستاد راهیان نور استان ضمن تبریک ایام ماه مبارک شعبان و در پیش رو بودن میلاد حضرت علی اکبر و روز جوان، با اشاره به تأکیدات دین مبین اسلام مبنی بر توجه به جوانان، گفت: اردوهای راهیان نور و راهیان پیشرفت یکی از اثرگذارترین اقدامات برای جوانان است پس وظیفه همه است تا به متولیان برگزاری این اردوها کمک کنند.

استاندار فارس، آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، شهرداری‌ها و سایر سازمان‌ها را موظف به همکاری در برگزاری این اردوها دانست و گفت: بازدید از مناطق مختلف هشت سال دفاع مقدس و تبیین حقایق آن، گامی اساسی و مهم برای توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و همچنین بیان رشادت‌های جوانان و نوجوانان و فرزندان امام خمینی (ره) است.

وی به موضوع عدم تغییر هزینه اتوبوس برای برگزاری این اردوها هم اشاره کرد و افزود: برای برگزاری اردوی راهیان نور هیچگونه افزایش قیمتی در هزینه اتوبوس‌ها لحاظ نخواهد شد اما می‌بایست ایاب و ذهاب مربوط به این اردوها بین همه شرکت‌های اتوبوسرانی تقسیم شود.

نماینده عالی دولت در فارس در انتها گفت: مشکلات اردوگاه مربوط به استان فارس در شهر خرمشهر هم با همکاری و هم افزایی و تدابیر لازم و مشارکت همه دستگاه‌های استانی مرتفع می‌شود.