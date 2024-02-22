حجت‌الاسلام مجید وین نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در ستاد مرکزی راهیان نور در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طبق سند ملی راهیان نور و در راستای دستوراتی که رهبر انقلاب درباره فناوری راهیان نور داشتند، مجموعه وزارت راه و شهرسازی، مانند دیگر دستگاه‌ها وظایفی تخصصی دارد. در همین‌راستا قرارگاه شهید علی هاشمی را تشکیل دادیم که همین‌وظایف تخصصی وزارت راه را دنبال می‌کند.

وی افزود: وظایف ما بیشتر در خصوص احداث جاده‌ها و تثبیت اسناد یادمان‌هاست. یکی از اقدامات اخیر، جاده شلمچه بود که اخیراً انجام شد. بحث ایمنی سفرها هم از دیگر اقدامات قرارگاه شهید هاشمی بود که هم در گونه اتوبوسرانی و هم گونه ریلی خلاصه می‌شود. در سفرهای غیرریلی و اتوبوسی، دستورالعملی با پلیس راهور و پلیس راه هماهنگ کردیم تا ایمنی و حرکت اتوبوس‌ها از مبدا تا مقصد تحت نظر باشد. همچنین حرکت‌شان در شب‌ها ممنوع باشد. یک‌تصمیم دیگر هم این بود که اتوبوس‌های راهیان نور، حتماً دو راننده داشته باشند.

نماینده تام‌الاختیار وزیر راه و شهرسازی در ستاد مرکزی راهیان نور در ادامه گفت: در فعالیت دیگر، بحث کارشناسی پارکینگ یادمان‌ها مطرح بود که انجام شد. علتش هم این بود که چون تعدادی از پارکینگ‌ها زیرساخت مناسب نداشتند، با اولین‌باران دچار آبگرفتگی و تردد اتوبوس‌ها دچار مشکل می‌شد. در این ‌زمینه کارشناس‌های راه و شهرسازی به پارکینگ یادمان‌ها اعزام شدند و با گزارش میدانی، مشکلات را برآورد و احصاء کردند. در حال‌حاضر در این ‌زمینه مشغول تأمین اعتبار از سازمان برنامه و بودجه هستیم که هم پارکینگ‌ها و هم جاده‌های منتهی به یادمان‌ها را زیرسازی و روسازی کنیم.

وین گفت: نکته مهم این است که فعالیت‌های قرارگاه شهید هاشمی در راهیان نور، فقط در استان خوزستان خلاصه نمی‌شود. بلکه ۵ استان دیگر هم هستند که در بحث یادمان‌ها و راهیان نور نقش‌آفرینی می‌کنند و ما هم قصد داریم در آن‌ها اثرگذاری داشته باشیم. رهبر انقلاب به‌تازگی فرمودند به قله نزدیک هستیم. ما هم برپایی اردوهای راهیان نور را اقدامی نزدیک به قله می‌دانیم. اگر به این ‌قله نزدیک شده‌ایم، به‌خاطر مجاهدت‌ها و خدمات رزمندگان و ایثارگران دوران دفاع مقدس است. وقتی رهبر انقلاب به فناوری راهیان نور اشاره می‌کنند، یعنی این ‌مقوله ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی دارد. پس همه سازمان‌ها و دستگاه‌ها باید در این ‌زمینه اثرگذار باشند تا سفرهای راهیان نور، برای مردم و علاقه‌مندان، به‌یادماندنی باشد.

وی در پایان گفت: ما در زمینه حمل‌ونقل، جاده‌ها و سازه یادمان‌ها به ستاد راهیان نور کمک می‌کنیم. بحث دیگرمان هم پشتیبانی است که در آن کمک‌هایی به برخی یادمان‌ها می‌شود. چون از همه یادمان‌ها حمایت نمی‌کنیم. علتش هم این است که هر وزارتخانه معین چند یادمان مشخص راهیان نور است. نکته دیگر هم در کمک‌هایمان، بحث سفرهاست. وزارت راه و شهرسازی یک پرسنل ۱۲۰ هزارنفری دارد که برای سفر آن‌ها در طول سال به مناطق عملیاتی دوران دفاع مقدس برنامه داریم. چون راهیان نور فقط مختص مناطق جنوب نیست. به همین‌دلیل برای راهیان نور غرب و راهیان نور دریایی هم برنامه‌داریم. البته قرارگاه شهیدهاشمی مختص راهیان نور خوزستان و جنوب است. چون اصل و اساس راهیان نور مربوط به مناطق عملیاتی جنوب‌اند. برای باقی شاخه‌های راهیان نور هم برنامه‌ریزی خواهیم کرد.