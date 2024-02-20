پیشمرگان مسلمان کُرد موجب عزت ایران اسلامی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار امان الله گشتاسبی بعدازظهر سه شنبه در همایش «نقش پیشمرگان مسلمان کُرد در امنیت پایدار» اظهار کرد: در راه رسیدن به اهداف و آرمان‌های خود باید همچنان ثابت قدم باشیم تا آیندگان بدانند برای این نظام و کشور، از جان و دل مایه گذاشتیم.

وی افزود: ایران اسلامی افتخار آفرین است و این موضوع مهم در تاریخ نیز ثابت شده است.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان تاکید کرد: در زمان شاهنشاهی ما شاهد خیانت‌های بزرگی به کشور بودیم اما در طول تاریخ انقلاب اسلامی و با تاسی از اسلام ناب، به رهبری امام راحل (ره)، ملت زنده شد، به گونه‌ای که در دوران دفاع مقدس یک وجب از خاک کشورمان به دست دشمن نیفتاد.

وی ادامه داد: امروز ایران اسلامی به برکت خون شهدا و ایثار گران و مجاهدان توانسته در دفاع از مظلوم پیشگام باشد.

سردار گشتاسبی به تلاش دشمنان در راستای خدشه وارد کردن به نظام اسلامی اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان ایران اسلامی همواره در صدد هستند تا به کشور خدشه وارد کنند اما در راه رسیدن به اهداف خود ناکام هستند.

وی اضافه کرد: حضور ملت ایران در انتخابات باعث حفظ امنیت کشور و می‌شود و رمز موفقیت این نظام است.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی متعلق به هیج جریانی نیست، بلکه از آن همه اقوام است گفت: پیشمرگان کُرد مسلمان هدف را بر جان خود مقدم شمردند و بنا بر غیرت در برابر تجاوز دشمن ایستادند.

‌

مجاهدت پیشمرگان کرد مسلمان فراموش شدنی نیست

مدیر کانون وابستگان سپاه بیت المقدس کردستان هم در این همایش اظهار کرد: مجاهدت و از خود گذشتگی پیشمرگان کرد مسلمان فراموش شدنی نیست.

ابراهیم حسینی افزود: در کانون سپاه استان، به دنبال این هستیم گره‌ی از مشکلات زندگی پیشمرگان کُرد مسلمان باز کنیم و در همین راستا امسال چهار هزار نفر در برنامه‌های انس مودت این کانون شرکت کردند.

وی از برگزاری ۱۷۰ برنامه در طول سال در این کانون خبر داد و اضافه کرد: تاکنون از هزار و ۴۷۳ پیشمرگ کرد مسلمان سرکشی کردیم جامعه هدف ما چهار هزار و ۶۰۰ نفر است که به تدریج انجام می‌شود.

مدیر کانون وابستگان سپاه بیت المقدس کردستان یادآور شد: امسال ۱۵۰ میلیارد ریال وام معیشتی و توانمند سازی قرض الحسنه به ۴۸۳ نفر از اعضای این کانون پرداخت شده است.

اعزام ۴۱۷ نفر به اردوی راهیان نور و ۸۳۸ کمک مومنانه به خانواده‌های وابستگان سپاه در سال جاری، دیگر مطلبی بود که حسینی به آن اشاره کرد.

در این مراسم ضمن تقدیر از پیشمرگان مسلمان کرد، تعدادی از پیشمرگان کرد مسلمان هم در این نشست به بیان دیدگاه‌ها و مشکلات این قشر تلاشگر پرداختند و خواستار توجه بیشتر دستگاه‌ها به ویژه سپاه شدند.