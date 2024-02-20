صعود سه اسنوکرباز ایران به مرحله حذفی قهرمانی آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، رقابت های اسنوکر ۲۰۲۴ قهرمانی آسیا ۲۸ بهمن لغایت ۴ اسفندماه برگزارمی شود و تیم ملی اسنوکر کشورمان متشکل از امیر سرخوش، علی قره گوزلو و میلاد کاشانی تحت هدایت کامران شهلاو سرپرستی سعید ابولسانی در این مسابقات شرکت کرده اند.

در گروه A این مسابقات امیر سرخوش مقابل شعیب خان (هندوستان) و محمد رییس (افغانستان) با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی دست پیدا کرد. سرخوش در ادامه یانگ هوانگ (کره جنوبی) را با نتیجه ۴ بر ۲ و محمد البینالی (قطر) را ۴ بر صفر شکست داد تا به عنوان سرگروه راهی دور بعدی شود. کاپیتان اسنوکر کشورمان در پایان مسابقات گروه خود بریک های ۱۰۴،۱۰۲، ۷۷،۷۳،۷۱،۷۵ و ۵۵ را به ثبت رسانده است و در رتبه پنجم جدول بریک ها قرار دارد.

در گروه G علی قره گوزلو که دومین تجربه بین المللی خود را تجربه می کند، در گام نخست اویس منیر (پاکستان) را ۴ بر ۳ شکست داد و زیاد الغبانی (عربستان) و مواس المجالی (اردن) را ۴ بر صفر شکست داد و اینگونه از شانس بالایی برای سرگروهی برخوردار شد. قره گوزلو صبح امروزسه شنبه در آخرین دیدار مرحله گروهی با خالد الاستل(فلسطین) رو به و شد و با نتیجه ۴ بر یک به پیروزی رسید و به عنوان سر گروه راهی دور بعدی شد.قره گوزلو تا پایان دور گروهی بریک های ۱۲۳،۱۲۳،۱۲۰،۱۰۶،۸۸،۱۰۳،۷۴،۵۶،۵۴ را ثبت کرده و در جایگاه سوم جدول بریک ها بسر می برد.

در گروه C میلاد کاشانی (ایران) ابتدا صدیق الفارسی (عمان) را ۴ بر ۳ شکست داد سپس طارق الحداد (سوریه) را با نتیجه بر یک شکست داد اما در ادامه مقابل علی العبیدلی(قطر) با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد به عنوان نفر دوم از گروه خود صعود کرد.

عصر امروز مرحله حذفی قرعه کشی می شود.

لازم به ذکر است که امیر سرخوش ملی پوش شایسته کشورمان در دو دوره قبلی این مسابقات عنوان قهرمانی را از آن خود کرده است.

در این رقابت ها ۴۰ ورزشکار از ۱۷ کشور ایران، امارات، سوریه، سری لانکا، کره جنوبی، عربستان، قطر، فلسطین، پاکستان، عمان، کویت، اردن، عراق، هندوستان، هنگ کنگ، بحرین و افغانستان در این مسابقات با یکدیگر به رقابت می پردازند.