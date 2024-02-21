  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۳۷

برگزاری نشست علمی «برهان پذیری خداوند؛ چالش‌ها و تبیین‌ها»

برگزاری نشست علمی «برهان پذیری خداوند؛ چالش‌ها و تبیین‌ها»

نشست علمی برهان پذیری خداوند؛ چالش‌ها و تبیین‌ها به همت مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی برهان پذیری خداوند؛ چالش‌ها و تبیین‌ها به همت مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام عسگری سلیمانی امیری، محمد محمدرضایی و یوسف دانشور به عنوان ارائه دهنده به ایراد سخنرانی می‌پردازند و دبیری این نشست بر عهده حجت‌الاسلام محمد جعفری است.

زمان برگزاری پنج شنبه ۳ اسفند از ساعت ۹ تا ۱۲ است.

محل برگزاری قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰, کوچه ۲، اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی خواهد بود. علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.

کد مطلب 6032869
فاطمه علی آبادی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها