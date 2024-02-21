به گزارش خبرنگار مهر، نشست علمی برهان پذیری خداوند؛ چالش‌ها و تبیین‌ها به همت مجمع عالی حکمت اسلامی برگزار می‌شود.

در این نشست حجت‌الاسلام عسگری سلیمانی امیری، محمد محمدرضایی و یوسف دانشور به عنوان ارائه دهنده به ایراد سخنرانی می‌پردازند و دبیری این نشست بر عهده حجت‌الاسلام محمد جعفری است.

زمان برگزاری پنج شنبه ۳ اسفند از ساعت ۹ تا ۱۲ است.

محل برگزاری قم، خیابان ۱۹ دی، کوچه ۱۰, کوچه ۲، اتاق جلسات مجمع عالی حکمت اسلامی خواهد بود. علاقمندان می‌توانند به صورت مجازی از طریق اینجا در این نشست شرکت کنند.