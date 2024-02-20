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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

به مناسبت سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران؛

قاضی دیوان عالی کشور از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

قاضی دیوان عالی کشور از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

قاضی دیوان عالی کشور در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران؛ حجت الاسلام والمسلمین علی رازینی، قاضی دیوان عالی کشور از غرفه مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با رازینی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر خواهد شد.

کد مطلب 6032882

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