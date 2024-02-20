به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان که به دعوت رسمی وزیر امور خارجه سریلانکا به این کشور سفر کرده است، با علی صبری وزیر امور خارجه سریلانکا دیدار و گفت‌وگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار با اشاره به روابط خوب و دوستانه دو کشور و رایزنی‌های مستمر فی‌مابین پیرامون مسائل دوجانبه، منطقه‌ای و بین المللی، ابراز امیدواری کرد با انجام این سفر، مناسبات دو کشور در همه زمینه‌ها از جمله سیاسی، اقتصادی، تجاری و گردشگری گسترش یابد.

وی همچنین موضوعات علمی و فناوری را از حوزه‌هایی دانست که دو کشور برای همکاری به آن توجه دارند.

امیرعبداللهیان از دعوت رئیس‌جمهور سریلانکا از رئیسی رئیس‌جمهوری اسلامی ایران برای سفر به این کشور قدردانی کرد و اظهار کرد: امیدواریم این سفر در زمان مناسب در دستور کار قرار گیرد.

امیرعبداللهیان همچنین از مواضع سریلانکا در حمایت از مردم فلسطین و غزه در مجامع بین‌المللی از جمله در سازمان ملل متحد قدردانی کرد.

علی صبری وزیر امور خارجه سریلانکا نیز در این دیدار با خوش آمد گویی صمیمانه به وزیر امور خارجه کشورمان، سفر تابستان گذشته خود به کشورمان را خاطره انگیز توصیف کرد و تصریح کرد، من در سفر به ایران شاهد روحیه بالای مردم ایران در عرصه اجتماع، تولید و زندگی بودم.

وزیر امور خارجه سریلانکا تاکید کرد: دو کشور دارای روابط خوب با زمینه‌های مشترک و ارزش‌های مشترک هستند.

«علی صبری» با اشاره به گذر سریلانکا از شرایط اقتصادی قبلی و رشد و شکوفایی اقتصادی در این کشور، ابراز امیدواری کرد در دوره جدید مناسبات دو کشور بیش از پیش گسترش یابد.

وزیر امور خارجه سریلانکا با اشاره به توانایی‌های صنعتی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، بر آمادگی کشورش برای اجرای پروژه‌های اقتصادی از سوی کشورمان در سریلانکا تاکید کرد.

موضوع توسعه همکاری‌های دو کشور در زمینه گردشگری از دیگر موضوعات مورد مذاکرات وزرای امور خارجه دو کشور بود و طرفین ابراز امیدواری کردند که گردشگران ایرانی و سریلانکایی دو کشور را به صورت متقابل بیش از پیش به عنوان مقصد گردشگری انتخاب کنند. در این رابطه طرفین بر ضرورت برقراری پروازهای مستقیم بین دو کشور تاکید کردند.