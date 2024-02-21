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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۲۵

مدیرکل بیمه سلامت استان همدان:

مطالبات داروخانه‌های خصوصی همدان پرداخت شد

مطالبات داروخانه‌های خصوصی همدان پرداخت شد

همدان-مدیرکل بیمه سلامت استان همدان با اعلام اینکه مطالبات داروخانه‌های خصوصی استان تا پایان دی سال ۱۴۰۲ پرداخت شد، گفت: مبلغ ۷۷۱ میلیارد تومان برای هزینه‌های درمانی بیمه شدگان پرداخت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریبرز نیاستی با اشاره به پرداخت مطالبات پزشکان و مؤسسات و مراکز درمانی استان همدان گفت: با توجه به نقش اثرگذار تأمین مالی منابع مورد نیاز در مؤسسات درمانی طرف قرارداد به منظور ارائه خدمات مطلوب‌تر به بیماران، اداره کل بیمه سلامت استان از سال گذشته تمام توان خود را به کار گرفته است تا با پرداخت به روز مطالبات مؤسسات طرف قرارداد، پزشکان و داروخانه‌ها نسبت به تسویه مطالبات مؤسسات و مراکز درمانی استان مبادرت نماید.

وی اظهار داشت: خوشبختانه پرداخت‌های بیمه سلامت به مؤسسات و مراکز درمانی نسبت به سال‌های قبل بسیار به روزتر شده است در حالی که در سالهای قبل این پرداخت‌ها با تأخیرهای طولانی مدت انجام می‌شد.

نیاستی با بیان اینکه هم اکنون اداره کل بیمه سلامت استان با ۱۰۱۲ مرکز تشخیصی درمانی در سطح استان طرف قرارداد است افزود: مطالبات داروخانه‌های خصوصی استان تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت گردیده است. مطالبات بیمارستانها و مراکز دولتی دانشگاهی و داروخانه‌های دولتی تا پایان شهریور سالجاری پرداخت شده است. مطالبات بیمارستان‌های خصوصی، مراکز خصوصی، غیردانشگاهی تا پایان آبان ماه سالجاری مطالبات درمانگاه‌ها، مراکز پاراکلینیک، آزمایشگاه‌ها و مطب پزشکان بخش خصوصی تا پایان آبان ماه، مطالبات پزشکان خانواده شهری تا پایان دی ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت شده و سطح یک روستایی دانشگاه علوم پزشکی همدان و اسدآباد تا پایان دی ماه تسویه گردیده است.

وی با اشاره به اینکه تمامی مطالبات سال ۱۴۰۱ مراکز و مؤسسات درمانی استان به مبلغ بیش از ۱,۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت و تسویه گردیده است گفت: خسارت متفرقه بیمه شدگان به صورت هفتگی پرداخت می‌گردد و تا تاریخ ۲۶/‏۱۱/‏۱۴۰۲‬ پرداخت شده است.

نیاستی اظهار داشت: از ابتدای سالجاری تا کنون بیش از ۷۷۱ میلیارد تومان برای هزینه‌های درمانی بیمه شدگان به مراکز و مؤسسات درمانی استان توسط بیمه سلامت همدان پرداخت گردیده است.

وی ابراز امیدواری کرد که با تسریع در پرداخت مطالبات مؤسسات و مراکز درمانی استان، مراکز و مؤسسات مذکور دغدغه کمتری برای رفع نیازها و کمبودهای خود داشته باشند و این امر موجب تسهیل در خدمت رسانی به بیمه شدگان گردد و روز به روز شاهد افزایش سطح کمی و کیفی ارائه خدمات سلامت به مردم عزیزمان باشیم.

نیاستی با اشاره به اهمیت توجه به پیشگیری از بیماری به منظور مدیریت هزینه‌های درمانی کشور بیان کرد: در حال حاضر پیشگیری یکی از موضوعات بااهمیت بیمه سلامت محسوب می‌شود و بیمه سلامت خود را در تشخیص‌های زودهنگام بیماری‌ها سهیم می‌داند و تلاش می‌کند با جریان‌سازی اطلاعات سلامت در کشور بتواند در امر پیشگیری تأثیرگذار باشد. پیشگیری چنان برای سازمان بیمه سلامت دارای اهمیت گردیده است که در سالجاری «معاونت پیشگیری و خدمات پایه سلامت» در سازمان بیمه سلامت ایجاد شد که این نویدبخش رویداد و نگرش جدید در نظام بیمه‌ای کشور در حوزه بیمه سلامت است. در همین راستا همه مردم و بیمه شدگان را به خودمراقبتی و اصلاح سبک زندگی به منظور پیشگیری از بیمار شدن دعوت می‌نمائیم. هم اکنون جمعیتی بیش از یک میلیون و ۸۲ هزار نفر (حدود ۶۰ درصد جمعیت استان) تحت پوشش بیمه سلامت استان همدان می‌باشند که از این تعداد بیش از ۸۵۰ هزار نفر در استان همدان به صورت رایگان از خدمات بیمه سلامت بهره مند هستند.

کد مطلب 6032959

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