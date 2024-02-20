به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز سه‌شنبه در نشست جامعه ورزش و جوانان خوزستان با حجت الاسلام «سیدمحمد عبدالنبی موسوی فرد» نماینده ولی فقیه در خوزستان اظهار کرد: با توجه به اهمیت انتخابات، به رؤسای ادارات، ورزشکاران و سمن‌ها تأکیدات لازم انجام شده است، همچنین در آئین تجلیل از قهرمانان که حدود ۱۰ روز گذشته برگزار شد به این مساله تاکید داشتیم و امیدوار هستیم سمن‌ها، هیأت‌های ورزشی استان و شهرستان‌ها، پیشکسوتان و ورزشکاران پای کار بیایند.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان گفت: همه اعتقاد راسخ به این موضوع داریم که آینده خودمان را باید خودمان رقم بزنیم و برای آن تصمیم بگیریم.

وی در خطاب به نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: بنده به عنوان خدمتگزار جامعه ورزش توقع دارم که در مورد برنامه حوزه ورزش استان مطالبه گر باشید چرا که همیشه توقعات به حقی از ورزش وجود دارد اما امکانات برای آن کافی نیست و یا حتی برای برخی قانون وجود ندارد.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: بسیاری بنده را مورد عتاب قرار می‌دهند که چرا اماکن ورزشی به مزایده گذاشته می‌شود و یا به بخش خصوصی واگذار می‌شود؛ لذا از نماینده ولی فقیه در استان درخواست می‌شود که این امر از نمایندگان استان بخواهد که این خلأ را برطرف کنند.

بنی تمیم عنوان کرد: مسئولان، پیشکسوتان، رؤسای هیأت‌های ورزشی و ورزشکاران خوزستانی پای نظام و انقلاب بوده‌اند و باز هم خواهند بود، بنابراین یازدهم اسفند ماه پای صندوق رأی خواهیم رفت و به لطف خداوند حماسه‌ای دیگر را به نمایش خواهیم گذاشت.