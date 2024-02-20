به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان امروز (سه‌شنبه) در نشست خبری مشترک با «علی صبری» همتای سریلانکایی خود در «کلمبو» ضمن ابراز خرسندی از حضور در سریلانکا، قدردانی از مهمان‌نوازی و حُسن استقبال همتای سریلانکایی اظهار کرد: سالروز استقلال سریلانکا را به دولت و ملت سریلانکا تبریک می‌گویم.

امیرعبداللهیان افزود: امروز گفت‌وگوهای مفصل و توافقات نتیجه‌بخشی را با وزیر خارجه سریلانکا و وزرای همراه در مذاکرات به عمل آمده داشتیم.

وی با بیان اینکه همه ابعاد همکاری‌های سیاسی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی، فناوری و گردشگری را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم، اظهار کرد: با توجه به ظرفیت‌های موجود در دو کشور توافق کردیم مناسبات را در تمامی زمینه‌های مورد علاقه ارتقا و تحکیم ببخشیم.

امیرعبداللهیان افزود: اتفاق نظر داشتیم کمیسیون مشترک همکاری‌های افتصادی به زودی برگزار شود. وی گفت: مذاکرات جامع و مفیدی با نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور داشتیم.

رئیس‌جمهور از توافقات به عمل‌آمده بین وزرای خارجه دو کشور قویاً حمایت و بر دعوت از رئیسی برای سفر به سریلانکا تأکید کرد. امیدواریم در اولین فرصت ممکن شاهد سفر رئیسی به سریلانکا و گفت‌وگوهای نتیجه بخش رؤسای جمهور دو کشور باشیم.

امیرعبداللهیان اظهار کرد: به زودی در چارچوب مناسبات قوی دو کشور شاهد افتتاح نیروگاه برق یکصد مگاواتی که توسط شرکت‌های ایرانی و با همکاری مشترک دو کشور احداث شده، خواهیم بود.

وزیر امور خارجه کشورمان افزود: خرسندیم دو کشور در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی از همکاری‌های نیرومندی برخوردارند و از مواضع یکدیگر حمایت می‌کنند.

امیرعبداللهیان گفت: رژیم صهیونیستی، امنیت منطقه را به مخاطره انداخته است. از موضع سریلانکا برای پیوستن به قطعنامه سازمان ملل مبنی بر توقف نسل‌کُشی در غزه قدردانی می‌کنیم. اجماع حاصل شده دراتحادیه آفریقا در حمایت از فلسطین مورد توجه ماست.