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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۷

رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه خبر داد؛

یک فوتی و ۷ مصدوم در حادثه رانندگی جاده پاطاق به دالاهو

یک فوتی و ۷ مصدوم در حادثه رانندگی جاده پاطاق به دالاهو

کرمانشاه- رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت سوانح کرمانشاه از بر جای ماندن یک فوتی و ۷ مصدوم در حادثه رانندگی جاده پاطاق به دالاهو خبر داد.

مسعود قلعه سفیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز سه شنبه گزارشی از برخورد یک دستگاه سواری دنا با سواری ۲۰۷ در جاده پاطاق به سمت دالاهو به سامانه اورژانس اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله عوامل اورژانس از نزدیک ترین ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت سوانح کرمانشاه تصریح کرد: پس از بررسی شرایط توسط عوامل اورژانس اعلام شد که در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و ۷ نفر هم مصدوم شدند.

وی ادامه داد: مصدومین توسط اورژانس به بیمارستان‌های امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب و شهدای سرپل ذهاب انتقال یافتند.

کد مطلب 6033077

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