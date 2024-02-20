رییس اورژانس پیش بیمارستانی کرمانشاه خبر داد؛ یک فوتی و ۷ مصدوم در حادثه رانندگی جاده پاطاق به دالاهو

کرمانشاه- رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت سوانح کرمانشاه از بر جای ماندن یک فوتی و ۷ مصدوم در حادثه رانندگی جاده پاطاق به دالاهو خبر داد.