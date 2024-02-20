یک فوتی و ۷ مصدوم در حادثه رانندگی جاده پاطاق به دالاهو

مسعود قلعه سفیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر امروز سه شنبه گزارشی از برخورد یک دستگاه سواری دنا با سواری ۲۰۷ در جاده پاطاق به سمت دالاهو به سامانه اورژانس اعلام شد.
وی افزود: بلافاصله عوامل اورژانس از نزدیک ترین ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت سوانح کرمانشاه تصریح کرد: پس از بررسی شرایط توسط عوامل اورژانس اعلام شد که در این حادثه یک نفر جان خود را از دست داد و ۷ نفر هم مصدوم شدند.
وی ادامه داد: مصدومین توسط اورژانس به بیمارستانهای امام خمینی (ره) اسلام آباد غرب و شهدای سرپل ذهاب انتقال یافتند.
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