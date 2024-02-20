فرهنگ ویژه خراسان رضوی باعث پیشرفت تمدن ایران شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی ناصری طاهری ظهر سه شنبه در مراسم معارفه سرپرست اداره کل کتابخانه‌های عمومی خراسان رضوی اظهار کرد: ظرفیت استان خراسان رضوی نسبت به استان‌های دیگر در شاخصه‌های مختلف اعم از تحصیلات، سابقه کاری و … از وضعیت خوبی برخوردار است.

سرپرست اداره کل امور استان‌ها، انجمن‌ها و مشارکت‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور گفت: استان خراسان رضوی یکی از استان‌های ویژه کشور در حوزه فرهنگ است و سابقه ادبی، فرهنگی و علمی این استان از دیرباز تاکنون در پیشرفت فرهنگ و تمدن ایران تأثیر داشته است.

وی تاکید کرد: یکی از پایه‌های فرهنگ ساز جامعه، کتابخانه‌های عمومی است.

ناصری طاهری گفت: سردار سلیمانی با بالاترین درجه نظامی خود را سرباز می‌دانست و اگر ما هم خود را چنین بدانیم بسیاری از مشکلات و سختی‌های در راه خدمت رفع می‌شود.

سرپرست اداره کل امور استان‌ها، انجمن‌ها و مشارکت‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور در ادامه افزود: سرباز وظیفه خودش می‌داند که در سنگر خود تا لحظه آخر از آنچه که به او سپرده شده، دفاع کند.

وی کتابخانه را دغدغه ملی دانست و افزود: ما نیز به عنوان یک سرباز به دنبال رفع مسائل معیشتی و جایگاه اجتماعی کتابخانه ها و کتابداران هستیم. تاکید می‌کنم این جز با انسجام، صمیمیت و همکاران تمامی مجموعه کتابخاته‌های عمومی کشور امکانپذیر نبود.

ناصری افزود: انتخاب سرپرست اداره کل از بدنه این مجموعه یک عامل حرکت مؤثر برای حرکت در مسیر کتابخانه‌ها است. امیدوارم این مهم یک نمونه موفق برای گام نهادن در این مسیر شود.