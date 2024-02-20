اجرای ۶۲۸ طرح نیروگاه خورشیدی توسط مددجویان کمیته امداد ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر مرادی روز سه شنبه در بازدید از طرح‌های اشتغالزایی مددجویان ایلام با اشاره به اینکه سهمیه استان در سال جاری ۱۰۰۰ طرح خورشیدی در سطح استان بوده است، گفت: از این تعداد ۶۲۸ مورد با اعتبار ۹۰ میلیارد تومان عملیات اجرای آن با معرفی به بانک‌ها آغاز شده است

وی ادامه داد: تاکنون ۳۰۵ طرح به بهره برداری رسیده است و مابقی نیز تا پایان سال در مدار تولید قرار خواهند گرفت.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان ایلام گفت: در سال جاری برای هریک از این نیروگاه‌های خورشیدی خانگی ۱۴۰ میلیون تومان تسهیلات کم بهره به متقاضیان ارائه می‌شود.

وی تصریح کرد: برق تولیدی تا ۲۰ سال به طور تضمینی توسط شرکت برق خریداری می‌شود که از محل فروش آن علاوه بر درآمد برای خانوار، اقساط وام نیز پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: اقساط این وام تا ۵ سال است و بعد از آن تمام سرمایه پنل‌ها و درامد آن به طور خالص نصیب خانوارها می‌شود