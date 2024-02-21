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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۲۰

استاندار آذربایجان شرقی:

تسریع در توسعه نیروگاه تبریز از نان شب واجب‌تر است

تسریع در توسعه نیروگاه تبریز از نان شب واجب‌تر است

تبریز- استاندار آذربایجان شرقی گفت: پروژه سیکل ترکیبی نیروگاه تبریز باید با سرعت پیش برود و این طرح برای استان از نان شب واجب تر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه کارگروه مولدسازی استان، با تاکید بر اینکه مولدسازی راهگشای مشکلات اقتصادی کشور است، افزود: مولدسازی یک فرصت بزرگ است و نباید به چشم تهدید به آن نگاه کرد؛ با مولدسازی می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد و با درآمد حاصل از آن، پروژه‌های ناتمامی را که در استان قرار دارند، تکمیل کرده و به اتمام رساند.

استاندار آذربایجان شرقی، طرح توسعه نیروگاه تبریز را یکی از پروژه‌ها برشمرد و با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده آن برای استان و لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط برای پیشرفت این پروژه، گفت: همه اقدامات مربوط به طرح توسعه نیروگاه تبریز باید در تبریز و داخل استان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد حذف خاموشی‌ها در ماه‌های گرم سال بودیم، ادامه داد: کاهش مصرف آب، افزایش تولید و اصلاح ناترازی برق و ایجاد ارزش افزوده از نتایج اجرای طرح سیکل ترکیبی نیروگاه تبریز است که برای رفع نیازهای اساسی مردم استان ضروری و واجب است.

رحمتی به مولدسازی در گمرک هم اشاره کرد و گفت: از محل درآمد مولدسازی املاک مازاد گمرک، می‌توان کاستی‌ها و نواقص پایانه‌های استان را برای ارائه خدمات هر چه بهتر، برطرف کرد.

کد مطلب 6033180

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