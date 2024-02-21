به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی در جلسه کارگروه مولدسازی استان، با تاکید بر اینکه مولدسازی راهگشای مشکلات اقتصادی کشور است، افزود: مولدسازی یک فرصت بزرگ است و نباید به چشم تهدید به آن نگاه کرد؛ با مولدسازی می‌توان ارزش افزوده ایجاد کرد و با درآمد حاصل از آن، پروژه‌های ناتمامی را که در استان قرار دارند، تکمیل کرده و به اتمام رساند.

استاندار آذربایجان شرقی، طرح توسعه نیروگاه تبریز را یکی از پروژه‌ها برشمرد و با تاکید بر اهمیت فوق‌العاده آن برای استان و لزوم هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط برای پیشرفت این پروژه، گفت: همه اقدامات مربوط به طرح توسعه نیروگاه تبریز باید در تبریز و داخل استان انجام شود.

وی با اشاره به اینکه در دولت سیزدهم شاهد حذف خاموشی‌ها در ماه‌های گرم سال بودیم، ادامه داد: کاهش مصرف آب، افزایش تولید و اصلاح ناترازی برق و ایجاد ارزش افزوده از نتایج اجرای طرح سیکل ترکیبی نیروگاه تبریز است که برای رفع نیازهای اساسی مردم استان ضروری و واجب است.

رحمتی به مولدسازی در گمرک هم اشاره کرد و گفت: از محل درآمد مولدسازی املاک مازاد گمرک، می‌توان کاستی‌ها و نواقص پایانه‌های استان را برای ارائه خدمات هر چه بهتر، برطرف کرد.