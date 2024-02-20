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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۲:۲۸

آمریکا باز هم قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ در غزه را وتو کرد

آمریکا باز هم قطعنامه شورای امنیت برای توقف جنگ در غزه را وتو کرد

ایالات متحده این بار پیش نویس قطعنامه الجزایر در مورد توقف سریع جنایات رژیم صهونیستی در غزه را وتو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ایالات متحده بار دیگر پیش نویس قطعنامه الجزایر را در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس فوری به دلایل بشردوستانه در نوار غزه بود، وتو کرد.

۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند، ایالات متحده با آن مخالفت کرد و فقط بریتانیا رأی ممتنع داد.

پیش نویس این قطعنامه خواستار «آتش بس فوری به دلایل انسانی بود که باید توسط همه طرف‌ها رعایت می‌شد.» قطعنامه همچنین طرفین را به آزادی فوری همه اسرا بدون هیچ پیش شرطی رملزم می‌کرد. این قطعنامهاجرای کامل قطعنامه‌های ۲۷۱۲ و ۲۷۲۰ مصوب ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین را نیز اجرایی می‌کرد.

قطعنامه ۲۷۱۲ شورای امنیت با تمرکز بر ضرورت حمایت از کودکان در درگیری‌های مسلحانه در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ و قطعنامه ۲۷۲۰ با اهداف اعلام شده افزایش و نظارت بر ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه در ۲۲ دسامبر به تصویب رسید.

پیش از این، لیندا توماس گرینفیلد، نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد گفته بود که ایالات متحده از رأی گیری در مورد پیشنهاد الجزایر حمایت نمی‌کند و وعده داده بود که اگر این قطعنامه به رأی گذاشته شود، «پذیرفته نخواهد شد.»

به گفته وی، ایالات متحده در تلاش است تا توافقی بین اسرائیل و حماس در مورد آزادی اسرا منعقد کند که مستلزم توقف حداقل شش هفته درگیری‌ها در غزه است. طرف آمریکایی مدعی است که پیش نویس قطعنامه ارائه شده از سوی الجزایر کمکی به دستیابی به این اهداف نکرده است.

ایالات متحده قبلاً نیز قطعنامه‌هایی را در شورای امنیت سازمان ملل خواستار توقف هرچه سریع‌تر جنگ در غزه بودند وتو کرده بود.

با این روند جنابات رژیم صهیونیستی در غزه همچنان ادامه خواهد داشت و این در حالی است که تعدادی شهدای غزه به ۳۰ هزار نفر نزدیک می‌شود و تعداد مجروحین نیز نزدیک به ۷۰ هزار نفر است.

کد مطلب 6033204

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    نظرات

    • مجتبی IR ۲۳:۵۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۱
      0 0
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      داشتن حق وتوبرای بایدن گاوچران وحشی دردنیای امروز بی معنی است قدرت پوشالی آمریکا درجنگ غزه ،یمن وعراق برملا ودردنیا بی اعتبارشده
    • رسول IR ۱۳:۲۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
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      اگر عقل و جرات داشته باشند در همان مجلس به نماینده آمریکا حمله کنند و خفه اش کنند این راه حل است.

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