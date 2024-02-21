به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزیر خارجه نروژ مانع تراشی آمریکا بر سر تصویب قطعنامه آتشبس در غزه را مورد انتقاد قرار داد.
«اسپن بارت اید» وزیر خارجه نروژ روز چهارشنبه اعلام کرد که اکنون نیاز به آتش بس در غزه و تقویت اقدامات بشردوستانه وجود دارد
وزیر خارجه نروژ در ادامه گفت: عمیقاً متاسف هستم که شورای امنیت بار دیگر باوجود تلاشهای سازنده بسیار، به مسئولیتهای خود عمل نکرد.
آمریکا دیروز بار دیگر پیش نویس قطعنامه الجزایر را در شورای امنیت سازمان ملل که خواستار آتش بس فوری به دلایل بشردوستانه در نوار غزه بود، وتو کرد. ۱۳ عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی مثبت دادند، ایالات متحده با آن مخالفت کرد و فقط بریتانیا رأی ممتنع داد.
پیش نویس این قطعنامه خواستار «آتش بس فوری به دلایل انسانی بود که باید توسط همه طرفها رعایت میشد.» قطعنامه همچنین طرفین را به آزادی فوری همه اسرا بدون هیچ پیش شرطی رملزم میکرد. این قطعنامهاجرای کامل قطعنامههای ۲۷۱۲ و ۲۷۲۰ مصوب ۷ اکتبر ۲۰۲۳ در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطین را نیز اجرایی میکرد.
قطعنامه ۲۷۱۲ شورای امنیت با تمرکز بر ضرورت حمایت از کودکان در درگیریهای مسلحانه در ۱۵ نوامبر ۲۰۲۳ و قطعنامه ۲۷۲۰ با اهداف اعلام شده افزایش و نظارت بر ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه در ۲۲ دسامبر به تصویب رسید.
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