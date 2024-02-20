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کد مطلب 6033231
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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸

وزیر ورزش:

مهمترین مطالبه ورزشکاران، اصلاح قانون سرباز قهرمان است

مهمترین مطالبه ورزشکاران، اصلاح قانون سرباز قهرمان است

کیومرث هاشمی وزیر ورزش در گفت وگویی در نمایشگاه رسانه‌های ایران از مطالبات ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی صحبت کرد.

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