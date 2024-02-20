دریافت 29 MB کد مطلب 6033231 https://mehrnews.com/x34hPb ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸ کد مطلب 6033231 فیلم ورزش فیلم ورزش ۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۳۸ وزیر ورزش: مهمترین مطالبه ورزشکاران، اصلاح قانون سرباز قهرمان است کیومرث هاشمی وزیر ورزش در گفت وگویی در نمایشگاه رسانههای ایران از مطالبات ورزشکاران المپیکی و پارالمپیکی صحبت کرد. کپی شد مطالب مرتبط تاثیرات مثبت جلسه «شورای اندیشه ورز» ورزش تهران از نگاه جوادی تقدیر از «برترینهای سال» طرحهای ملی فدراسیون ورزشهای همگانی کنفدراسیون فوتبال آسیا اجازه فروش بلیت بازی ایران - کره را نداد برچسبها نمایشگاه رسانههای ایران بیستوچهارمین نمایشگاه رسانههای کشور وزیر ورزش و جوانان سربازی
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