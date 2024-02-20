به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی اعلایی بعد از ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری استان قزوین اظهار داشت: یکی از عمده ترین مطالبات مردم در شرایط فعلی موضوعات اقتصادی است و یکی از الزامات برای اثرگذاری در این حوزه توجه به رشد و توسعه ظرفیت‌های اقتصادی است.

وی افزود: اقتصاد به معنای پرداخت تسهیلات و موارد مشابه این موضوع نیست و در این جلسه باید موضوعات کلان و سیاست گذاری‌های مسیرهای توسعه‌ای استان مطرح شود.



اعلایی گفت: در حال حاضر در استان قزوین اتفاقات خوبی در زمینه حمایت از تولید انجام می‌شود و سرمایه گذاری‌های خوبی در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی، خدماتی، بهداشت و درمان در حال انجام است و می‌تواند آینده استان را درخشان‌تر و شکوفاتر از وضعیت فعلی نماید.

استاندار قزوین با اشاره به اینکه بخشی از این فعالیت‌ها برکات غیر اقتصادی هم دارد، اضافه کرد: با حمایت‌های بخش بانکی استان در تأمین تجهیزات تشخیصی حوزه بهداشت و درمان، سرمایه گذاری‌های خوبی در این حوزه انجام شده است و منجر به افزایش رفاه و آسایش مردم شده است و مردم دیگر نیاز نیست برای تشخیص برخی از بیماری‌های خود به تهران بروند.



نماینده عالی دولت در استان اظهار داشت: در حوزه اشتغال، اوضاع مقایسه‌ای استان در مقایسه با استان‌های دیگر و میانگین کشوری مناسب است ولی نباید فراموش کرد که در حفظ اشتغال، فعالان حوزه صنعت، کشاورزی و خدماتی دشواری‌های زیادی را متحمل می‌شوند و از تمامی فعالین اقتصادی استان به دلیل حفظ فرصت‌های شغلی تشکر و قدردانی می‌کنیم.

وی افزود: دستگاه‌های اقتصادی و بانک‌ها در این شرایط باید در کنار فعالان اقتصادی باشند و براساس اختیارات قانونی تسهیل گری های لازم را انجام دهند.

اعلایی با اشاره به فرارسیدن ایام انتخابات گفت: انتخابات از فردا با اعلام کاندیداهای مجلس شورای اسلامی بیشتر از گذشته وارد فاز عملیاتی می‌شود و تبلیغات هم به زودی آغاز می‌شود و امیدواریم مردم با دقت در انتخابات و حضور در پای صندوق‌های رأی برای اعتلای بیش از پیش استان قدم بردارند.