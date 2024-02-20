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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۱۱

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قزوین:

کشاورزان نسبت به رعایت مدیریت تغذیه گیاهی در مزارع اقدام کنند

کشاورزان نسبت به رعایت مدیریت تغذیه گیاهی در مزارع اقدام کنند

قزوین- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از کشاورزان خواست نسبت به رعایت مدیریت تغذیه گیاهی در مزارع اهتمام بیشتری داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی راه انجام گفت: کشاورزان نسبت به رعایت مدیریت تغذیه گیاهی در مزارع اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل داشت محصول غلات کشاورزان به مدیریت تغذیه گیاهی با تأکید بر مصرف کودهای سرک ازته و کودهای فسفاته طبق دستور العمل مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مؤسسه تحقیقات دیم اقدام کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به بحران آب و لزوم افزایش بهره وری کشاورزان بایستی کشت مستقیم در بقایای گیاهی، کشت روی پشته های بلند، کشت در کف جوی و کشت نشایی را توسعه و مدنظر قرار دهند.

راه انجام یادآور شد: پیش آگاهی و پایش مداوم محصولات زراعی پاییزه و تدارک سموم مورد نیاز جهت مقابله پیشگیرانه با بیماری‌ها و آفات به منظور حفظ سنبله و سه برگ انتهایی باید از سوی کشاورزان و کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به اینکه عوامل خسارت زای زنده و غیر زنده شامل آفات، بیماری‌ها، علف‌ها هرز، خشکسالی، سرمازدگی و… همه ساله باعث کاهش تولید می‌شوند بنابراین بایستی پایش و پیش آگاهی به موقع به گندم کاران انجام شود.

کد مطلب 6033303

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