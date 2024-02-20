کشاورزان نسبت به رعایت مدیریت تغذیه گیاهی در مزارع اقدام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی راه انجام گفت: کشاورزان نسبت به رعایت مدیریت تغذیه گیاهی در مزارع اهتمام بیشتری داشته باشند.

وی افزود: با توجه به نزدیک شدن به فصل داشت محصول غلات کشاورزان به مدیریت تغذیه گیاهی با تأکید بر مصرف کودهای سرک ازته و کودهای فسفاته طبق دستور العمل مؤسسه تحقیقات خاک و آب و مؤسسه تحقیقات دیم اقدام کنند.

وی اظهار داشت: با توجه به بحران آب و لزوم افزایش بهره وری کشاورزان بایستی کشت مستقیم در بقایای گیاهی، کشت روی پشته های بلند، کشت در کف جوی و کشت نشایی را توسعه و مدنظر قرار دهند.

راه انجام یادآور شد: پیش آگاهی و پایش مداوم محصولات زراعی پاییزه و تدارک سموم مورد نیاز جهت مقابله پیشگیرانه با بیماری‌ها و آفات به منظور حفظ سنبله و سه برگ انتهایی باید از سوی کشاورزان و کارشناسان مورد توجه قرار گیرد.

معاون تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: با توجه به اینکه عوامل خسارت زای زنده و غیر زنده شامل آفات، بیماری‌ها، علف‌ها هرز، خشکسالی، سرمازدگی و… همه ساله باعث کاهش تولید می‌شوند بنابراین بایستی پایش و پیش آگاهی به موقع به گندم کاران انجام شود.