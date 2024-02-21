تمرکز دشمن برکاهش مشارکت مردم در انتخابات است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد عمرانی، عصرسه شنبه در نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی شهر و روستاها، متنفذین و سران طوایف شهرستان عنبرآباد، گفت: همه ما خود را در چارچوب نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌دانیم بنابراین باید بیان، قلم، قدم و رفتار ما سنجیده در راستای تقویت نظام باشد و باید مراقب باشیم تا خدایی نکرده ناخواسته با رفتار و گفتار خودمان در پازل دشمن بازی نکنیم.

وی اظهار داشت: روزی در جبهه شهید همت فرمود؛ هر موقع در مناطق جنگی راه را گم کردید نگاه کنید آتش دشمن کدام سمت را می‌کوبد، همان جبهه خودی است و امروز باید مراقب باشیم ببینم دشمن کجا را هدف قرار داده است.

عمرانی عنوان کرد: کسی منکر مشکلات اقتصادی و گرانی نیست اما نظام مقدس جمهوری اسلامی علی رغم تحریم‌ها و کارشکنی‌های دشمنان، خدمات ارزنده‌ای انجام داده است که باید با جهاد تبیین دستاوردها و خدمات نظام و انقلاب اسلامی به اطلاع مردم رسانده شود.

دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان عنبرآباد تصریح کرد: همه ما بنا به وظیفه‌ای که داریم باید برای تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی تلاش کنیم و یکی از مصادیق تقویت نظام، حضور حداکثری مردم در انتخابات است.

وی ادامه داد: با رأی دادن تکلیف ما ادا نمی‌شود بلکه باید برای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات نهایت تلاش خود را به عنوان یک جهاد در راه خدا انجام دهیم.



عمرانی، تاکید کرد: بیان خدمات ارزنده نظام مقدس جمهوری اسلامی برای مردم و به ویژه مستضعفین امید آفرین است و باعث می‌شود تا شاهد حضور حداکثری مردم در انتخابات باشیم.