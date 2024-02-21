مشکلات مردم باید اولویت بندی و به گوش مسوولان برسد

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله کیوانی هفشجانی ضمن حضور در دفتر خبرگزاری مهر چهارمحال و بختیاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: من متولد سوم مرداد ۱۳۴۴ هستم که در اوایل پیروزی انقلاب اسلامی در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل بودم و با آغاز جنگ تحمیلی به جبهه‌های حق علیه باطل اعزام شدم که در عملیات خیبر به فیض جانبازی نائل شدم و با توجه به اینکه یکی از پاهای خود را از دست دادم امکان حضور مجدد در جبهه را نداشتم بنابراین به ادامه تحصیل پرداختم.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان با بیان اینکه در طول دوران تحصیل خود به تحصیلات غیر حوزوی نیز پرداخته است، افزود: پس از اخذ دیپلم در ورودی سال ۱۳۶۶ کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی را دریافت کردم و در ورودی سال ۱۳۷۶ موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد فلسفه شدم.

وی ادامه داد: در سال ۱۳۸۶ کنکور دکترای عرفان دادم که پس از پذیرش در این آزمون، موفق به اخذ مدرک دکتری شدم؛ در مدرسه الهادی یا امام هادی (ع) شهر قم حضور داشتم و به تحصیل پرداختم از سال ۱۳۸۳ نیز تدریس فلسفه، فقه، تفسیر و مباحث عرفانی را در مدرسه فیضیه قم آغاز کردم که تا امروز ادامه دارد.

کیوانی عنوان کرد: علاوه‌بر مدرسه فیضیه در مدرسه جانبازان نیز تدریس داشتم از سال ۱۳۹۵ که مرکز تخصصی امام خامنه‌ای تأسیس شد که من حدود دو سال در این مرکز مسئولیت معاون پژوهشی و پس از آن دو سال مسئولیت معاون آموزشی را برعهده داشتم در حال حاضر نیز قائم مقام این مرکز هستم.

پشتیبان و قدرت تحقق نظام اسلامی و الهی در جامعه مردم هستند

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان با اشاره به بحثی مبنایی بر اساس اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی، اضافه کرد: پشتیبان و قدرت تحقق نظام اسلامی و الهی در جامعه مردم هستند پس مردم منشأ تحقق حاکمیت الهی هستند که مشروعیت این حاکمیت نیز از سوی خداوند متعال است.

وی تصریح کرد: انتخابات مهم‌ترین واقعه در نظام اسلامی است چراکه انتخابات تولید قدرت می‌کند بنابراین مشارکت مردم در انتخابات به معنی مشارکت آن‌ها در تولید قدرت برای ادامه حاکمیت الهی است.

کیوانی یادآور شد: یک سری مسئولیت‌های مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای مجلس خبرگان رهبری تعریف شده که انتخاب رهبری و نظارت بر صفات رهبری از جمله آن‌ها هستند، برخی مسئولیت‌های اصلی غیر مصرح نیز برای این مجلس وجود دارد که ولی الهی آن‌ها را تبیین می‌کند همچنین مجلس خبرگان رهبری دارای برخی مسئولیت‌ها است که به تبع ظرفیت‌ها شکل می‌گیرند.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان با اشاره به مسئولیت‌های این مجلس بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیان کرد: مطالبه گری، جهاد تبیین، نصرت ولی، ارتباط بین امام امت و امت امام همچنین مقام معظم رهبری در بیانات خود به این موضوع اشاره داشتند که اگر فردی در جامعه از ظرفیت نفوذ برخوردار باشد نسبت به آن ظرفیت مسئولیت دارد.

مجلس خبرگان به عنوان یک دستگاه اندیشه‌ورز باید نگاه کلان به نظام داشته باشد

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانات خود به این موضوع اشاره داشتند که "مجلس خبرگان به عنوان یک دستگاه اندیشه‌ورز باید نگاه کلان به نظام و انقلاب اسلامی داشته باشد و با این نگاه نقاط قوت و ضعف حرکت انقلاب اسلامی را ترسیم کند همچنین برای برطرف شدن نقاط ضعف مطالبه کند" بنابراین مجلس خبرگان می‌تواند ظرفیتی برای شناسایی و برطرف شدن نقاط ضعف در کشور باشد.

کیوانی ادامه داد: افرادی که در مجلس خبرگان رهبری تنها به وظایف مصرح قانونی اکتفا می‌کنند به این موضوع توجه ندارند که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان ولی و حاکم الهی مسئولیت‌هایی مانند مطالبه گری برای این مجلس ترسیم کرده که باید به آن‌ها عمل شود البته دخالت در امور دستگاه‌ها و مسئولیت‌های دیگران زیبنده نیست در حقیقت می‌توان گفت مجلس خبرگان رهبری مسئولیت‌هایی دارد که مغفول مانده‌اند و ما به دنبال این هستیم که به وظیفه قانونی خود اعم از وظایف مصرح و وظایفی که توسط ولی الهی ترسیم شده‌اند عمل کنیم.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان با بیان اینکه یکی از وظایف مجلس خبرگان جهاد تبیین است، عنوان کرد: ولی الهی دارای یک منظومه فکری و نگاه اجتهادی در خصوص حرکت انقلاب اسلامی است که یکی از وظایف مجلس خبرگان این است که این اندیشه، سیاست‌ها و دوراندیشی‌های ولی الهی را برای امت تبیین کند همچنین هدف‌گذاری رهبری و نگاه کلان ایشان به انقلاب اسلامی را برای مردم توضیح دهد.

وی اضافه کرد: اگر مردم با اندیشه رهبر معظم انقلاب اسلامی آشنا شوند نسبت به حرکت انقلاب اسلامی دچار تردید نخواهند شد، مقام معظم رهبری سراپا نشاط و امید هستند که برگرفته از نگاه و اندیشه اسلامی ایشان است و باید این نگاه و اندیشه به جامعه منتقل شود چراکه هرکس دارای این اندیشه باشد هرگز مأیوس و ناامید نخواهد شد.

کیوانی تصریح کرد: بنابراین مجلس خبرگان با تبیین اندیشه امیدآفرین رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌تواند در جامعه امید ایجاد کند که همین امر در افزایش مشارکت مردم نیز اثرگذار است.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان یادآور شد: یکی از مسئولیت‌های مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی نظارت بر صفات رهبری است که وظیفه خطیری به شمار می‌آید که با رصد صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های ولی الهی و توجه به مطالبی که در مکان‌های مختلف توسط ایشان بیان می‌شود صورت می‌گیرد.

تأیید صلاحیت نامزدها موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات نخواهد شد

وی بیان کرد: تأیید صلاحیت نامزدها موجب افزایش مشارکت مردم در انتخابات نخواهد شد و این موضوع در حقیقت نگاهی غیر کارشناسی است بلکه امید به آینده و این موضوع که مردم بدانند حضور آن‌ها در عرصه انتخابات در تعیین سرنوشت کشور اثرگذار است از جمله مهم‌ترین عوامل افزایش مشارکت مردم است.

کیوانی افزود: اگر برخی افراد که در زمان مسئولیت خود به مردم خدمت نکردند و مردم احساس می‌کنند این افراد به انقلاب خیانت کرده‌اند برای حضور در عرصه انتخابات تأیید صلاحیت نشوند موجب می‌شود مردم بدانند آرای آن‌ها در انتخاب افراد شایسته‌ای که قصد خدمت‌گذاری دارند اثرگذار است بنابراین در جامعه امید ایجاد می‌شود.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان ادامه داد: از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی سه واقعه مهم در مجلس خبرگان رهبری رقم خورد که شامل انتخاب قائم مقام رهبری، عزل قائم مقام رهبری پس از گذشت چند سال و سومین و مهم‌ترین واقعه نیز انتخاب رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان رهبر انقلاب پس از رحلت امام خمینی (ره) است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از اقدامات مهم مجلس خبرگان طی سالیان اخیر مربوط به فتنه سال ۱۳۸۸ و همراهی اعضای مجلس خبرگان با نایب امام زمان (عج) است همچنین این مجلس در بزنگاه‌هایی که جریانات مختلف به دنبال تضعیف جایگاه رهبری بودند اقدام به پشتیبانی و همراهی با نصرت ولی الهی داشتند.

بومی بودن شرط ورود به مجلس خبرگان نیست اما بومی بودن جرم هم نیست

کیوانی با اشاره به موضوع بومی بودن نمایندگان مجلس خبرگان رهبری در استان‌ها، اضافه کرد: بومی بودن شرط ورود به مجلس خبرگان نیست اما بومی بودن جرم هم نیست البته بومی بودن در عمل به وظایفی که توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی برعهده مجلس خبرگان قرار گرفته اثرگذار است چراکه افراد بومی با منطقه آشنایی بیشتری دارند.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان تصریح کرد: برای مثال مطالبه گری که بر اساس نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی از وظایف مجلس خبرگان است توسط افراد بومی که با مردم ارتباط بیشتری دارد و با لسان آن‌ها آشنایی دارد به نحو بهتری انجام خواهد شد همچنین آشنا بودن با زبان مردم منطقه در انجام بهتر جهاد تبیین نیز اثرگذار است.

وی یادآور شد: یکی از برنامه‌های جدی من حضور مستمر و ماهانه در شهرستان‌های ۱۲ گانه چهارمحال و بختیاری و تبیین مسائل انقلاب اسلامی، شنیدن حرف‌های مردم، اولویت‌بندی مشکلات و انتقال آن‌ها به مسئولان است البته در صورتی که در انتخابات موفق به کسب اکثریت آرا نشوم نیز این برنامه را دنبال خواهم کرد.

کیوانی بیان کرد: هر فردی قصد دارد در نظام اسلامی مسئولیتی را بپذیرد باید به این موضوع اعتقاد داشته باشد که جمهوری اسلامی ایران ابرقدرت است، ابرقدرت بودن نیز دارای سه شاخص تولید امنیت، ثروت و علم است.

نامزد ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان افزود: خوشبختانه جمهوری اسلامی ایران در شاخص تولید امنیت به مرز فوق بازدارندگی رسیده است از نظر علمی نیز قدرت منطقه است اما از نظر تولید ثروت و مباحث اقتصادی ضعف‌هایی وجود دارد که راه حل رفع نیز آن مدیریت است.

وی ادامه داد: بر اساس اندیشه امامین انقلاب معتقدیم افرادی که مسئولیت تولید امنیت و علم را برعهده گرفتند دارای نگاه الهی بودند اما در باب سکان‌داری و مدیریت اقتصاد چنین نگاهی وجود نداشته و بیشتر نگاه بر اساس مسائل مادی بوده است بنابراین اگر افرادی با نگاه الهی سکان‌دار مسائل اقتصادی شوند تولید ثروت نیز محقق خواهد شد.