به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد خلیلپور روز سه شنبه در صحن شورای شهر ارومیه با انتقاد از وضعیت خیابان مشاهیر واقع در پارک ائللر باغی ارومیه اظهار کرد: با توجه به اینکه خیابان مشاهیر با مصوبات شورای شهر در سالهای گذشته به بهرهبرداری رسیده، شاهد توسعه و حفظ مناسب آن نیستیم.
وی ادامه داد: متاسفانه نتوانستهایم با ساخت کتیبههایی زندگی نامه و تندیسهای یادبود از شخصیتهای بزرگی همچون صفی الدین اورموی، محدث اورموی، فخرالاسلام ودیگر مشاهیر که بخشی از هویت این شهر بوده را به جوانان و نوجوانان این شهر بشناسانیم.
وی بیان کرد: با توجه به فرا رسیدن عید نوروز ۱۴۰۳ موضوعیت رنگ آمیزی، تنظیف شهر، زیباسازی و ترمیم نردههای واقع در بلوارهای سطح شهر به ویژه در مناطق پرتردد شهروندان و مسافران که موجب ایجاد آلودگی های بصری شده، نیاز به توجه ویژه دارد.
عضو شورای اسلامی شهر ارومیه با انتقاد از تنگ نظری برخی مسوولان در اعطای مزایا برای همکاران سازمان آرامستان افزود: باید حق و حقوق و مزایای پرسنل آرامستان شهرداری همانند سایر شهرداریهای کشور متناسب با زحمات و سختیهای کار آنها باشد چرا که هیچکدام از تصمیم گیران در رابطه با مزایای این پرسنل حتی قادر به فعالیت چند دقیقهای در شغل آنها نیستند.
حجت الاسلام خلیل پور با اشاره به ضرورت نصب تجهیزات مکانیزه برخی فعالیتها در این سازمان گفت: سازمان باید در نظافت محیطی باغرضوان و در فضاسازیهای باغ رضوان و استفاده از تصاویر شهدا اهتمام ویژه داشته باشد.
وی با اشاره به عملکرد سازمانهای خدمات شهری در خدمات دهی شهرداری به شهروندان گفت: بیشترین و اساسیترین خدمات دهی ارومیه در حوزه خدماتی و عمرانی بر عهده سازمانهای سیما و منظر شهری، پسماند و سازمان عمران است بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ باید نگاه ویژهای به این سازمانها داشته باشیم.
وی با انتقاد از وضعیت نامطلوب پارکهای سطح شهر افزود: در سالهای گذشته هزینههایی برای احداث نمازخانههای داخل پارکهای سطح شهر انجام گرفت اما متاسفانه از لحاظ نگهداری و نظافت رسیدگی نشده و دربها همیشه بسته بوده که بدون استفاده مانده است.
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