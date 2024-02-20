۱۶۰ هزار روستایی از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اشرفی روز سه شنبه در این زمینهافزود: در مدت حدود ۲.۵ سال فعالیت دولت سیزدهم، آبرسانی به ۲۰۲ روستا در نقاط مختلف شمال، جنوب و مرکز آذربایجان غربی به اتمام رسیده و بهره برداری شده است.

وی اضافه کرد: با اضافه شدن این تعداد، کل روستاهای تحت پوشش خدمات شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به ۲ هزار و ۱۰ روستا رسیده است.

اشرفی اظهار کرد: یکی از اقدامات مهمی که در راستای توسعه خدمت آبرسانی در روستاهای آذربایجان غربی اجرایی شده و پیشرفت خوبی نیز داشته است، انعقاد تفاهم نامه با قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی ادامه داد: در مرحله اول این قرارداد، آبرسانی به ۳۶۷ روستا در ۶ شهرستان استان در دستور کار قرار گرفته بود که این رقم به ۴۱۱ روستا ارتقا یافت.

اشرفی گفت: برای اجرای این طرح کلان و فاخر توسعه خدمات روستایی و محرومیت زدایی، ۹ هزار و ۶۶۰ میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این طرح تاکنون بیش از ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و می توان با تخصیص اعتبار مورد نیاز، سال آینده شاهد بهره برداری بخشی از آن بود.

آذربایجان غربی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر جمعیت روستایی دارد.

طبق آمار، افزون بر ۸۵ درصد جمعیت روستایی آذربایجان غربی از آب شرب پایدار برخوردار هستند.