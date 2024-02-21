ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر تراکتور/ بازگشت کاپیتان به ترکیب

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و تراکتور تبریز در حالی عصر امروز برگزار می‌شود که سرخپوشان پایتخت همچنان به دلیل بسته ماندن پنجره نقل و انتقالاتی نمی‌توانند از عبدالکریم حسن، اوستون ارونوف، ابوالفضل بابایی و عیسی آل کثیر خریدهای زمستانی خود استفاده کنند.

با این حال اوسمار ویه را در نظر دارد با توجه به اینکه امید عالیشاه محرومیت خود بابت دریافت چهار کارت زرد را در دیدار با آلومینیوم اراک پشت سر گذاشت به ترکیب پرسپولیس بازگردانده تا این تیم با دو مهاجم بازی کند.

از این رو ترکیب احتمالی پرسپولیس در دیدار حساس با تراکتور تبریز به شرح زیر است:

علیرضا بیرانوند، محمدحسین کنعانی‌زادگان، گئورگی گولسیانی، علی نعمتی، دانیال اسماعیلی‌فر، سروش رفیعی، مسعود ریگی، مهدی ترابی، سعید صادقی، امید عالیشاه و شهاب زاهدی.

گفتنی است دیدار دو تیم از ساعت ۱۷:۱۵ در حالی در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود که با حکم کمیته انضباطی برای تخلف هواداران پرسپولیس، این دیدار بدون حضور تماشاگر برگزار می‌شود.