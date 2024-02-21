رای «حمله به هوادار» مدافع پرسپولیس صادر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون، دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی محمدحسین کنعانی زادگان، بازیکن پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی مسابقه رخ داد. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود و باید ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

باشگاه آلومینیوم اراک نیز به دلیل پرتاب تارنجک و عدم کنترل جمعیت و تماشاگرانش به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر در مسابقات رسمی که به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود، محکوم شد و باید یک میلیارد ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.