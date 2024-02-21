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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۰:۳۶

رای «حمله به هوادار» مدافع پرسپولیس صادر شد

رای «حمله به هوادار» مدافع پرسپولیس صادر شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مدافع پرسپولیس را به دلیل بد رفتاری با هواداران محروم و جریمه نقدی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت فدراسیون، دیدار تیم‌های آلومینیوم اراک و پرسپولیس تهران در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال برگزار و از سوی محمدحسین کنعانی زادگان، بازیکن پرسپولیس تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام غیر رسمی مسابقه رخ داد. وی به یک جلسه از همراهی تیم خود به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود و باید ۲ میلیارد ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی از حیث جریمه نقدی قابل تجدید نظر است.

باشگاه آلومینیوم اراک نیز به دلیل پرتاب تارنجک و عدم کنترل جمعیت و تماشاگرانش به یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگر در مسابقات رسمی که به مدت ۶ ماه تعلیق می‌شود، محکوم شد و باید یک میلیارد ریال جریمه نقدی پرداخت کند. این رأی قابل تجدید نظر است.

کد مطلب 6033540

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۳:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      واقعا باید به حال این فوتبال گریه کرد رای نور افکن کجا این کجا تاکی میخواهید توجیه کنید البته اینجا ایرانه اون موقعی که صدای ضبط شدش در اومد باید کلا محروم میشد که نکردن الان انتظار بیشتر از این نمیرفت
    • ن IR ۱۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
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      از کمیته انظباطی سوال داریم: پولهایی که به عناوین مختلف از اشخاص و باشگاه ها گرفتید به چه مصرفی میرسد؟ با ذکر تاریخ و مبلغ پاسخ دهید.

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