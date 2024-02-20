هافبک تیم ملی ایران به شباب الاهلی امارات پیوست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عزت الهی هافبک وایله بولد کلاب دانمارک پس از توافق با مدیران این باشگاه راهی امارات شد تا قرارداد رسمی با شباب الاهلی امارات ببندد.
هافبک تیم ملی ایران که با ۲۸ سال سن یکی از نفرات اصلی ترکیب امیر قلعه نویی در جام ملت هدی ۲۰۲۳ آسیا بود سومین بازیکن ایرانی شاغل در لیگ امارات محسوب میشود.
مهدی قایدی در اتحاد کلبا زیر نر فرهاد مجیدی و احمد نورالهی در الوحده حضور دارند
عزت الهی در حالی با شباب الاهلی قرارداد امضا کرد که این تیم فصل گذشته به قهرمانی فوتبال باشگاهی امارات دست پیدا کرد.
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