به گزارش خبرگزاری مهر، حسین قناعتی، در نمایشگاه رسانه‌های ایران، با بیان اینکه راه اندازی مراکز سراج با هدف بررسی سلامت روانی و اجتماعی در دانشگاه علوم پزشکی تهران، گفت: این مراکز در سایر دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز راه اندازی شده است.

وی افزود: با استفاده از ظرفیت خیرین سلامت توانسته‌ایم مبلغ ۱,۵۰۰ میلیارد تومان در امور سلامت هزینه کنیم.

قناعتی با بیان اینکه مراکز خدمات سلامت جزو خدمات این مرکز آموزشی به حساب می‌آیند، ادامه داد: ۱۸۰ مرکز خدمات سلامت در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران فعال هستند.

وی با بیان اینکه مسئولیت پذیری اجتماعی را در کانون توجه قرار داده‌ایم، افزود: در دانشگاه علوم‌پزشکی تهران نسبت به ارائه خدمات در حوزه آسیب‌های اجتماعی مانند مرگ سرپرست خانواده، طلاق و اعتیاد اقدام کرده‌ایم.

قناعتی، یکی از مشکلات دانشگاه علوم پزشکی تهران را وجود مراکز بهداشتی استیجاری عنوان کرد و گفت: سالیانه ۶۵ میلیارد تومان بابت اجاره مراکز بهداشتی هزینه می‌کنیم که با خرید این ملک‌ها می‌توانیم هزینه اجاره بها را در امور دیگر هزینه کنیم.