  1. استانها
  2. مازندران
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۱۹

فرمانده پلیس راه کندوان:

محور کندوان همچنان مسدود است

محور کندوان همچنان مسدود است

چالوس- فرمانده پلیس راه کندوان گفت: محور کندوان همچنان برای ایمن سازی مسدود است.

سرگرد محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد محور کندوان از روز یکشنبه هفته جاری گفت: این محور همچنان مسدود بوده و عملیات ایمن سازی در دست اقدام است.

وی با اظهار اینکه هرگونه تصمیمات اتخاذ شده در خصوص بازگشایی اطلاع رسانی می‌شود، گفت: روز گذشته با حضور تیمی از کارشناسان خبره اداره کل راهداری استان و فرماندهان پلیس راه در خصوص آخرین وضعیت ایمنی کمرزرد واقع در هریجان بازدید شد.

وی ادامه داد: پس از عملیات انفجار برای لق گیری سنگ‌های معلق مشخص شد تعدادی از سنگ‌های بزرگ آماده سقوط هستند و باتوجه به اهمیت موضوع و حفظ جان شهروندان و مسافران، رهاسازی این سنگ‌ها ادامه می‌یابد.

رئیس اداره راهداری شهرستان چالوس نیز حجم عملیات لق گیری سنگ‌های معلق را ۱۰ هزار مترمکعب اعلام کرد و گفت: بیش از نیمی از این عملیات انجام شده است.

کد مطلب 6033377

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۱۴:۱۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      2 0
      پاسخ
      تشکر از پرسنل زحمت کش وواقعا جان بر کف راهداری خداوند نگهدارتان باشه لطفا هوای این گروه را داشته باشید که خسته نمانند
      • م ر IR ۱۹:۱۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
        0 0
        درود و خدا قوت به ماموران عزیز راهداری و پلیس راهور که حواسشان به حفاظت از جان ملت است صمیمانه دستشان را میفشارم بخاطر حفظ و حراست از زیباترین جاده دنیا

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها