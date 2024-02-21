محور کندوان همچنان مسدود است

سرگرد محمد احمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به انسداد محور کندوان از روز یکشنبه هفته جاری گفت: این محور همچنان مسدود بوده و عملیات ایمن سازی در دست اقدام است.

وی با اظهار اینکه هرگونه تصمیمات اتخاذ شده در خصوص بازگشایی اطلاع رسانی می‌شود، گفت: روز گذشته با حضور تیمی از کارشناسان خبره اداره کل راهداری استان و فرماندهان پلیس راه در خصوص آخرین وضعیت ایمنی کمرزرد واقع در هریجان بازدید شد.

وی ادامه داد: پس از عملیات انفجار برای لق گیری سنگ‌های معلق مشخص شد تعدادی از سنگ‌های بزرگ آماده سقوط هستند و باتوجه به اهمیت موضوع و حفظ جان شهروندان و مسافران، رهاسازی این سنگ‌ها ادامه می‌یابد.

رئیس اداره راهداری شهرستان چالوس نیز حجم عملیات لق گیری سنگ‌های معلق را ۱۰ هزار مترمکعب اعلام کرد و گفت: بیش از نیمی از این عملیات انجام شده است.