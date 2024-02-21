چراغ جشن گلریزان در سیستان و بلوچستان روشن شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد دیه سیستان و بلوچستان، محمدحسین خسروی از برنامه ریزی برای آغاز جشنهای گلریزان در سیستان و بلوچستان خبر داد و از عموم مردم بویژه خیران و نیکوکاران دعوت کرد تا در این اقدام خداپسندانه مشارکت کنند.
وی اظهار کرد: ستاد دیه یکی از مهمترین مجموعههای سازمان زندانها است که با تلاش شبانه روزی توانسته از ظرفیتهای خوب خیران برای رهایی زندانیان از بند اسارت استفاده کند.
مدیرکل زندانها و سرپرست نمایندگی ستاد دیه سیستان و بلوچستان افزود: زندانیان جرایم غیرعمد از جمله افرادی هستند که به علت ناتوانی در پرداخت دیه حوادث رانندگی منجر به فوت یا جرح، ناتوانی در پرداخت مهریه و نفقه، چکهای برگشتی غیرکلاهبرداری و حوادث کارگاهی ناخواسته گرفتار زندان شدهاند.
وی تاکید کرد: از ابتدای سالجاری تاکنون نیز ۶۵ زندانی با جرایم مالی غیر عمد از زندانهای سیستان و بلوچستان آزاد و به آغوش گرم خانواده خود بازگشتند که میزان بدهی این افراد بیش از یکهزار و ۸۳۰ میلیارد ریال بوده که بخش مهمی از آن توسط ستاد مردمی و با کمک خیران پرداخت شده است.
خسروی گفت: میزان بدهی ۴۳ زندانی چشم انتظار در بند اسارت بیش از ۴۵۰ میلیارد ریال در سیستان و بلوچستان هست که از نظر نوع محکومیت نیز بیشترین آن در حوزه پرداخت مهریه، مالی غیرکلاهبرداری و دیه غیرعمد است.
وی تاکید کرد: شمارهحساب ۳۲۳۲۳۳۳۳۱۳ نزد بانک ملت، شماره کارت ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۱۱۳۶۳۵ بانک ملت و شمارهحساب ۲۵۱۷۳۴۶۲۹۵ بانک تجارت به نام ستاد دیه سیستان و بلوچستان برای واریز کمکهای مردمی در آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد در نظر گرفته شده است.
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