به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی گفت: فرصت بررسی صلاحیت‌ها و جا به جایی حوزه‌های انتخابیه داوطلبان به اتمام رسید و در نهایت ۲۶۰ نفر از چهار حوزه انتخابیه استان در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به رقابت خواهند پرداخت.

این مسؤول با بیان اینکه این آمار نسبت به دوره یازدهم مجلس به تعداد ۱۱۶ نفر افزایش داشته است، گفت: ۲۳۳ نفر از این تعداد را آقایان و ۲۷ نفر را بانوان تشکیل می‌دهند.

رفیعی اضافه کرد: از حوزه انتخابیه زنجان و طارم ۱۵۳ نفر، ابهر، خرمدره و سلطانیه ۴۱ نفر، خدابنده ۲۸ نفر و ماهنشان و ایجرود ۳۸ نفر به رقابت می‌پردازند.

رئیس هیأت استانی بررسی تبلیغات انتخاباتی زنجان یادآور شد: سقف هزینه کرد هر نامزد انتخاباتی برای این دوره از انتخابات از سوی وزارت کشور تعیین شده است.

وی با بیان اینکه هفت میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال سقف میزان هزینه‌های انتخاباتی و تبلیغاتی هر نامزد انتخابات مجلس در حوزه انتخابیه زنجان و طارم و پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برای سه حوزه دیگر استان تعیین شده است، گفت: تمامی دخل و خرج نامزدها باید در حساب اعلام شده ثبت شود.

به گفته رفیعی، تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد سوم اسفند آغاز و تا ساعت هشت صبح دهم اسفند ادامه خواهد داشت.

استان زنجان در مجلس شورای اسلامی پنج نماینده از چهار حوزه انتخابیه دارد.