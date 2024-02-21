به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از مرحله حذفی مسابقات تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان در بوسان کره جنوبی، تیم ملی مردان ایران به مصاف سنگاپور رفت و با ارائه یک بازی خیره کننده توانست مقتدرانه ۳ بر صفر سنگاپور را شکست دهد و به جمع ۱۶ تیم برتر دنیا صعود کند.

در نخستین بازی نیما عالمیان با نتیجه ۳ بر ۱ از سد پانگ کویین گذشت، در دومین بازی نوشاد عالمیان نفر ۵۱ رتبه بندی دنیا توانست ۳ بر صفر کوییک ایزاک نفر ۵۵ رتبه بندی دنیا را از پیش رو بردارد و در سومین مسابقه تیمی امیرحسین هدایی در مصاف با چو ژو یو کلارنس با حساب ۳ بر صفر به برتری رسید تا در مجموع ایران با نتیجه ۳ بر صفر پیروز این دیدار شود و یک گام به المپیک نزدیک تر شود.

مردان تنیس روی میز ایران برای اولین صعود در تاریخ و کسب سهمیه تیمی المپیک پاریس به مصاف تیم پرافتخار آلمان خواهند رفت و در صورت پیروزی ضمن صعود به جمع ۸ تیم برتر دنیا سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس را کسب خواهد کرد.

تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان با ترکیب نیما عالمیان، نوشاد عالمیان، امیرحسین هدایی، محمد موسوی و متین حیدری و با هدایت جمیل لطف الله نسبی در مسابقات تیمی قهرمانی جهان حاضر می‌باشد.