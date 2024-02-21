  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۹

تنیس‌روی‌میز قهرمانی جهان - کره‌

پیروزی ملی‌پوشان ایران برابر سنگاپور و صعود به جمع ۱۶ تیم برتر

پیروزی ملی‌پوشان ایران برابر سنگاپور و صعود به جمع ۱۶ تیم برتر

تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان با پیروزی مقابل سنگاپور به جمع ۱۶ تیم برتر دنیا صعود کرد و حریف آلمان در مرحله یک هشتم نهایی این دوره از مسابقات شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین روز از مرحله حذفی مسابقات تنیس روی میز تیمی قهرمانی جهان در بوسان کره جنوبی، تیم ملی مردان ایران به مصاف سنگاپور رفت و با ارائه یک بازی خیره کننده توانست مقتدرانه ۳ بر صفر سنگاپور را شکست دهد و به جمع ۱۶ تیم برتر دنیا صعود کند.

در نخستین بازی نیما عالمیان با نتیجه ۳ بر ۱ از سد پانگ کویین گذشت، در دومین بازی نوشاد عالمیان نفر ۵۱ رتبه بندی دنیا توانست ۳ بر صفر کوییک ایزاک نفر ۵۵ رتبه بندی دنیا را از پیش رو بردارد و در سومین مسابقه تیمی امیرحسین هدایی در مصاف با چو ژو یو کلارنس با حساب ۳ بر صفر به برتری رسید تا در مجموع ایران با نتیجه ۳ بر صفر پیروز این دیدار شود و یک گام به المپیک نزدیک تر شود.

مردان تنیس روی میز ایران برای اولین صعود در تاریخ و کسب سهمیه تیمی المپیک پاریس به مصاف تیم پرافتخار آلمان خواهند رفت و در صورت پیروزی ضمن صعود به جمع ۸ تیم برتر دنیا سهمیه المپیک ۲۰۲۴ پاریس را کسب خواهد کرد.

تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان با ترکیب نیما عالمیان، نوشاد عالمیان، امیرحسین هدایی، محمد موسوی و متین حیدری و با هدایت جمیل لطف الله نسبی در مسابقات تیمی قهرمانی جهان حاضر می‌باشد.

کد مطلب 6033444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها