محمود سالاری معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و چهارمین نمایشگاه رسانه‌های ایران، درباره وضعیت بودجه هنر و خطراتی که کمبود بودجه این بخش را تهدید می‌کند، به خبرنگار مهر گفت: از ابتدا در بودجه‌های کشور، حوزه فرهنگ و هنر حوزه مظلومی بوده است به‌خصوص بخش هنر. ممکن است بخش هنر در نگاه اول یک اقتصاد پرمنفعت به چشم بیاید ولی وقتی وارد اقتصاد هنر می‌شوید، مشخص می‌شود که چنین نیست مگر اینکه بودجه‌های اولیه خوبی به هنر تخصیص داده شود.

وی تصریح کرد: سهم هنر از سرانه کل کشور بسیار پایین است و اولین چیزی که در مضایق اقتصادی از سبد اقتصاد خانواده‌ها کنار گذاشته می‌شود، هنر است. اگر قیمت نان ۲ برابر شود مردم مجبور هستند آن را بخرند اما اثر هنری از سبد خانواده‌ها خارج می‌شود و کسی به تماشای تئاتر یا کنسرت موسیقی نمی‌رود.

سالاری یادآور شد: خوشبختانه در دوره اخیر مجلس ارتباط خیلی خوبی با دوستان نماینده به‌خصوص همراهان کمیسیون فرهنگی داشتیم ولی با تمام همراهی‌ها وضع بودجه هنر این‌چنین است.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: امیدواریم در سال آینده در کلان بودجه و در منابعی که برای حوزه هنر در نظر می‌گیرند از قسمت‌های مختلف بتوانند بودجه‌ای را به سمت هنر سوق دهند. از بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها و بخش‌هایی که گردش‌های مالی کلان دارند، بخواهند که به این حوزه بیایند و سرمایه‌گذاری کنند وگرنه اقتصاد هنر راه نمی‌افتد.

وی اظهار کرد: امیدوارم نمایندگانی که به دوره جدید مجلس راه پیدا می‌کنند دغدغه حمایت از هنر را جدی بگیرند. اصحاب فرهنگ و هنر نمایندگان یک تاریخ، یک گفت‌مان و یک اندیشه هستند.

سالاری تاکید کرد: ما حتماً به صنعت و علوم نظامی نیاز داریم ولی آن‌چه که این‌ها را در طول تاریخ ماندگار، نافذ و مانا نگاه می‌دارد، هنر است.