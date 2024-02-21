تشدیدنظارت بر تولیدات تبلیغاتی برای نامزدهای انتخابات استان سمنان

فرشید فلاح در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه اداره کل ارشاد اسلامی استان سمنان در انتخابات دو رویه را در پیش دارد، ابراز کرد: یک رویه نظارت بر تبلیغات انتخابات از سوی نامزدها است که این امر به واسطه عضویت این اداره کل در شورای نظارت رقم می‌خورد.

وی با بیان اینکه چاپ تبلیغات برای نامزدهای انتخابات ضوابطی دارد که باید رعایت شود، افزود: تخلفات در این زمینه به ستاد انتخابات گزارش می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان با اشاره به نظارت بر عملکرد چاپخانه‌ها، نشریات و کانون‌های تبلیغاتی در استان بیان کرد: داوطلبان انتخابات در استان سمنان مجاز نیستند محصولات تبلیغاتی خود را بیش از اندازه ۷۰ در ۱۰۰ سانتیمتر چاپ و نصب کنند.

فلاح در ادامه دومین رویکرد ارشاد اسلامی را تبیین مشارکت قوی دانست و تاکید کرد: رویدادهای فرهنگی و هنری با موضوع انتخابات و مشارکت پرشور مردم در استان در دست اجرا قرار دارد که با استقبال خوب مخاطبان به خصوص جامعه هنر و فرهنگی استان روبرو شده است.

وی با بیان اینکه فعالیت‌های تبلیغی و تولیدات رسانه‌ای برای مشارکت قوی دیگر راهبرد اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بیان کرد: در کنار مشارکت این اداره کل در زمینه نشاط اجتماعی نیز تلاش دارد تا برنامه‌های خوبی در استان برگزار شود که برگزاری جشنواره موسیقی در شاهرود نمونه این امر است.