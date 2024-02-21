اختصاص حقابه کشاورزی به تالاب بندعلیخان واقعیت ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید درویشی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از آبگیری تنها تالاب استان تهران در این شهرستان خبر داد.

درویشی با بیان اینکه بند علیخان تنها تالاب استان تهران و یکی از مناطق مهم شهرستان ورامین است گفت: این تالاب در جلوگیری از ورود ریزگردها و گرد و خاک‌ها به استان تهران نقش مؤثر دارد و زیستگاه بسیاری از پرندگان دائمی و مهاجر محسوب می‌شود.

فرماندار ویژه ورامین با تاکید بر اهمیت احیای تالاب بند علیخان افزود: با استقرار دولت سیزدهم احیای تالاب با جدیت توسط فرمانداری ویژه ورامین و بخشداری جوادآباد پیگیری شد که سال گذشته شاهد احیای هزاران هکتار از تالاب و مناطق مراتع عشایری بودیم.

وی بیان کرد: خوشبختانه با تشکیل هیأت مدیره جدید تعاونی آب بران ورامین و منظم کردن آبرسانی به مراتع دشت ورامین آبگیری تالاب آغاز و تاکنون حدود ۱۰ هزار هکتار از مراتع عشایری آبگیری شده است.

فرماندار ویژه ورامین با اشاره حقابه کشاورزان روستاهای شهرستان و تالاب بند علیخان خاطر نشان کرد: برخی شبهات بین شهروندان و روستاییان وجود دارد که حقآبه کشاورزی به تالاب بند علیخان تعلق گرفته که این موضوع واقعیت ندارد و تالاب بند علیخان اختصاصاً حقابه خودش را دارد.