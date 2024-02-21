مستقیم به «نشانی: بهارستان» بروید/ مرور ۳۵ دوره مجلس

میلاد محمدی تهیه کننده مستند «نشانی؛ بهارستان» درباره این مستند تاریخی که از شبکه افق پخش می شود به خبرنگار مهر بیان کرد: مستند «نشانی؛ بهارستان» در ۱۰ قسمت ۴۲ دقیقه‌ای به مرور تاریخ مجلس ایران از دوران مشروطه تا به امروز می‌پردازد و تحولات مجلس، انتخابات دوره‌های مختلف و مصوبات مهمی را که در هر دوره بیرون آمده است، بررسی می‌کند.

وی اضافه کرد: ما همیشه در ذهن تصور می‌کردیم مجموعه مستندی ساخته شود و مروری بر دوره‌های مختلف مجلس انجام دهد زیرا در حدود ۱۲۰ سالی که از قدمت مجلس در ایران می‌گذرد هر اتفاق مهم و اثر گذاری که در کشور رقم خورده است، مجلس در آن دخیل و یا به عنوان عامل اصلی در به وجود آمدنش ایفای نقش کرده است. به همین دلیل یک اثر مفصل در این زمینه تولید کردیم.

محمدی یادآور شد: ما سعی کردیم یافته‌های متنوع و اساسی برای مخاطبان در پایان این مستند فراهم کنیم تا مخاطب ما به سرنوشت ساز بودن نقش مجلس در آینده کشور پی ببرد.

تهیه کننده مستند «نشانی؛ بهارستان» درباره محوریت این مستند گفت: سعی ما در این بود تا نقش و تاثیر مجلس را در بزنگاه‌ها و تصمیمات مهم برای مردم روشن کنیم. طبیعتاً زمانی که این اتفاق بیفتد، اهمیت مجلس برای مردم پر رنگ‌تر می‌شود و شرکت در انتخابات مهم می‌شود تا آن نماینده اصلح را برای تصمیمات مهم آینده کشور انتخاب کنند.

محمدی درباره روند تاریخی برنامه و بهره گیری از اسناد تاریخی در تولید این مستند، عنوان کرد: ما در تیم مستند «نشانی؛ بهارستان» تحقیقات گسترده‌ای انجام دادیم تا منابع موجود و کارهایی را که در این زمینه صورت گرفته است، جمع آوری کنیم. پژوهشگران ما زحمات زیادی را در طول مسیر تولید متحمل شدند و سراغ منابع مکتوب همچون روزنامه‌ها و نامه‌های دولتی و سیاسی و در بحث آرشیو به سراغ تصاویر و فیلم‌های آن زمان رفتند. لازم می‌دانم از مرکز اسناد و کتابخانه مجلس هم تشکر ویژه‌ای داشته باشم که در روند تولید این مستند کمک شایانی کردند.

وی ادامه داد: مستند «نشانی؛ بهارستان» کاری از گروه مستند شبکه افق سیما، به تهیه کنندگی میلاد محمدی و کارگردانی محمدجواد رجب بیگی، پژوهش و نویسندگی مرتضی سیدی نژاد با روایت حمیدرضا رحیمی و تصویربرداری محمد فروغی در ایام منتهی به انتخابات مجلس شورای اسلامی روی آنتن این شبکه می‌رود.

تهیه کننده مستند «نشانی؛ بهارستان» در پایان بیان کرد: البته آرشیو خبرگزاری صدا و سیما، آرشیو مرکزی سازمان و آرشیو شبکه افق سیما کمک بسیاری به ما کردند زیرا آرشیو و اطلاعات مربوط به موضوع مستند ما بسیار زیاد بود و البته جست‌وجو در این منابع هم زمان گیر بود. در نهایت خدا را شاکر هستیم که این مستند از نظر منابع مکتوب و تصویری بسیار کامل آماده سازی شد.

علاقه‌مندان می‌توانند مستند «نشانی: بهارستان» را شنبه تا پنجشنبه ساعت ۲۱ و تکرار آن را روز بعد ساعت ۱۳ از قاب شبکه افق سیما تماشا کنند.