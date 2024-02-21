بازدید فرمانده کل سپاه و وزیر ورزش از غرفه سپاه عاشورا

به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر ورزش و جوانان صبح امروز با حضور در ستاد کل سپاه به همراه سردار سلامی و هیئت همراه از نمایشگاه فعالیتها و دستاوردهای ورزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازدید کردند.
کیومرث هاشمی وزیر ورزش و جوانان به همراه سید محمدشروین اسبقیان معاون ورزش قهرمانی این وزارتخانه امروز سهشنبه در نمایشگاه توانمندیهای ورزشی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حضور یافتند و از غرفه تربیت بدنی سپاه عاشورا دیدن کردند.
همچنین سردار سلامی در بازدید از غرفههای مختلف این نمایشگاه از غرفه معاونت تربیت بدنی سپاه آذربایجان شرقی دیدن کرده و با دستاوردهای ورزشی یگان مذکور آشنا شد.
در این دیدار لباس ورزشی ورزشکار شهید مدافع حرم صادق عدالت اکبری جهت اهدا به موزه ورزش کلان شهر تبریز، توسط سردار سلامی و وزیر ورزش امضا شد.
استانهای مختلف کشور در نمایشگاه توانمندیهای ورزشی سپاه غرفه دارند و مقامات کشوری و لشکری از غرفههای این نمایشگاه بازدید میکنند.
مسئولان غرفهها نیز توضیحاتی را در خصوص توانمندیهای ورزشی یگان مربوطه و عملکرد ۵ ساله اخیر به ارائه گزارش میپردازند. این نمایشگاه از روز دوشنبه ۳۰ بهمن به مدت ۳ روز در محل حسینیه ثارالله ستاد فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال برگزاری است.
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