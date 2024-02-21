نصب ۲ دستگاه «دیتالاگر» هواشناسی کشاورزی در خوسف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خبیری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از نصب دو دستگاه دیتالاگر هواشناسی کشاورزی در بخش ماژان و مرکزی خوسف خبر داد و افزود: دیتالاگر وسیلهای الکترونیکی بوده که دادههایی اعم از کمینه و بیشینه، میانگین دما و رطوبت را از طریق حسگرهای تعبیه شده در دستگاه، به طور لحظهای در شرایط باغ و مزرعه را نشان میدهد.
مدیر جهاد کشاورزی خوسف ادامه داد: با کمک دادههای این دستگاهها و تعریف آلارمهای خاص برای هر آفت با توجه به درجه روز رشد آفات، میتوان پیشآگاهی درست از زمان ظهور یک آفت و نحوه مدیریت کنترل به دست آورد تا با تعیین زمان دقیق مبارزه کنترل به خوبی و با کمترین میزان سم مصرفی صورت پذیرد.
وی حذف بهتر آفات و تولید محصولاتی سالمتر را از مزایای استفاده از این دستگاهها دانست و گفت: به کمک دیتالاگر میتوان به اهدافی از جمله پایش آفات و بیماریهای گیاهی، پیشگیری از سرمازدگی، نیاز حرارتی گیاه و برآورد مناسب از بارندگی رطوبت خاک و نیاز آبی گیاه دست یافت.
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