نصب ۲ دستگاه «دیتالاگر» هواشناسی کشاورزی در خوسف

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خبیری صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران از نصب دو دستگاه دیتالاگر هواشناسی کشاورزی در بخش ماژان و مرکزی خوسف خبر داد و افزود: دیتالاگر وسیله‌ای الکترونیکی بوده که داده‌هایی اعم از کمینه و بیشینه، میانگین دما و رطوبت را از طریق حسگرهای تعبیه شده در دستگاه، به طور لحظه‌ای در شرایط باغ و مزرعه را نشان می‌دهد.

مدیر جهاد کشاورزی خوسف ادامه داد: با کمک داده‌های این دستگاه‌ها و تعریف آلارم‌های خاص برای هر آفت با توجه به درجه روز رشد آفات، می‌توان پیش‌آگاهی درست از زمان ظهور یک آفت و نحوه مدیریت کنترل به دست آورد تا با تعیین زمان دقیق مبارزه کنترل به خوبی و با کمترین میزان سم مصرفی صورت پذیرد.

وی حذف بهتر آفات و تولید محصولاتی سالم‌تر را از مزایای استفاده از این دستگاه‌ها دانست و گفت: به کمک دیتالاگر می‌توان به اهدافی از جمله پایش آفات و بیماری‌های گیاهی، پیشگیری از سرمازدگی، نیاز حرارتی گیاه و برآورد مناسب از بارندگی رطوبت خاک و نیاز آبی گیاه دست یافت.