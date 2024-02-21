مردم باید با مطالبه گری نمایندگان مجلس را به چالش بکشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قاسم جعفرزاده صبح چهارشنبه در نشست "مشارکت حداکثری تجلی اراده ملی، بسترسازی تمدن نوین اسلامی" به همت اداره کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل و در جمع اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی استان اردبیل اظهار کرد: انجمن‌های اسلامی مردمی‌ترین جریان در جامعه تأثیرگذاری بالایی در ارتقای بصیرت در بین آحاد جامعه دارند.

وی خاطرنشان کرد: در بحث انتخابات باید ابتدا وظایف اصلی نمایندگان به مردم تبیین شود و بر اساس آن وظایف مطالبه گری انجام شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل وظیفه اصلی این اداره و اتحادیه انجمن‌های اسلامی را آگاهی بخشی به مردم برشمرد و افزود: در تشکیل جلسات مردمی با محوریت انتخابات، باید نگاه ملی و منطقه‌ای نمایندگان مورد بررسی قرار گرفته و تعهد و ایفای درست مسئولیت از سوی نمایندگان ملاک انتخاب آگاهانه باشد.

جعفرزاده با بیان اینکه شور انتخاباتی همراه با انتخاب آگاهانه تاکید مقام معظم رهبری است، تصریح کرد: همگان باید در راستای عمل به منویات رهبر معظم انقلاب در راستای مشارکت حداکثری همراه با انتخاب آگاهانه فعالانه در میدان حاضر باشیم.

وی اهمیت مجلس خبرگان رهبری را یادآور شد و بیان کرد: خبرگان در مقدرات کلان جامعه تأثیرگذار بوده و این امر بر اهمیت و حساسیت انتخابات مجلس خبرگان رهبری تاکید دارد.

جعفرزاده مطالبه گری را عامل مؤثر در تحقق آرمان‌های نظام اسلامی دانست و گفت: نمایندگان مجلس دو وظیفه مهم قانون گذاری و نظارت بر عملکرد مسئولین را برعهده دارند که مردم باید در این زمینه مطالبه گری کرده و نحوه ایفای مسئولیت از سوی نمایندگان را مورد چالش و بررسی قرار دهند.