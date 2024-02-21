مشکلات بخش بوشکان با جدیت دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری صبح چهارشنبه در جمع مردم بوشکان و طلحه دشتستان اظهار کرد: مردم ولایتمدار ایران شکنجه‌های رژیم طاغوت را تا پیروزی انقلاب تحمل کردند و امروز نیز سختی‌ها را تحمل می‌کنند، لذا مسؤولان نیز باید برای برطرف شدن مشکلات مردم اهتمام بورزند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه مردم در انتخابات ۱۱ اسفندماه پاسخی دندان‌شکن به دشمن خواهند داد، گفت: همان گونه که مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حماسه آفریدند در انتخابات هم اقتدار ایران به نمایش گذاشته می‌شود.

وی جمهوری اسلامی ایران را مرکز ثقل جبهه مقاومت دانست و بیان کرد: ایران اسلامی مرکز مبارزه با استعمار و استکبار است و مردم بارها هیمنه آمریکا و جنایتکاران غرب را شکستند.

حسینی بوشهری خاطرنشان کرد: تأمین آب یکی از مشکلات حیاتی منطقه بوشکان دشتستان است که امیدواریم دغدغه مردم توسط مسئولان برطرف شود.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان با بیان اینکه شهدای ما هر چه داشتند در طبق اخلاص برای راه و دین خدا گذاشتند، اظهار داشت: شهدای گرانقدر با جانفشانی و ایثار اقتدار ایران اسلامی را تثبیت کردند.

وی با بیان اینکه یکی از رمز و رازهای پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی استقامت است، گفت: مردم ما با یک هدف مقدس و روشن توانستند رژیم طاغوت را ساقط کنند.

نایب رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مردم ما نسبت به انقلاب اسلامی وفادار هستند، عنوان کرد: بخش بوشکان مردمانی متدین آراسته دارد و همواره در برنامه‌های مذهبی و دینی با حضور باشکوه خود عشق و ارادت به اهل بیت علیه‌السلام را نشان داده‌اند و در جبهه‌های جنگ پیشگام بودند.

حسینی بوشهری عشق به ائمه طهارت علیه‌السلام را از ویژگی ملت ایران اسلامی دانست و افزود: اگر استقامت و همدلی عشایر و ایستادن در کنار انقلاب نبود امروز دشمنان کشور را به یغما می‌بردنند، هر چیزی اساسی دارد و اساس اسلام عشق به اهل بیت (ع) است.

نماینده مردم استان بوشهر در مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه عشایر همواره پای کار نظام بوده‌اند، گفت: عشایر ما قبل از پیروزی انقلاب در برابر طاغوت ایستادند و خم به ابرو نیاوردند، آن روز ندای امام راحل را شنیدند و پاسخ دادند و امروز نیز ندای رهبر معظم انقلاب را می‌شنوند.