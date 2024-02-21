به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ویدوموستی، بانک‌های اماراتی از ترس تحریم‌های ثانویه غرب در حال بستن حساب مشتریان روسی هستند.

فعالان اقتصادی روسی حاضر در امارات اعلام کرده‌اند که بسیاری از بانک‌های بزرگ این کشور روند محدود کردن تراکنش‌های مالی برای شهروندان روس و بستن حساب‌های شرکت‌ها و اشخاص روسی را از ترس گرفتار شدن در تحریم‌های ثانویه غرب علیه روسیه آغاز کردند.

منابع آگاه می‌گویند که در ماه سپتامبر بانک‌هایی نظیر بانک فرست ابوظبی، ان بی‌دی امارات، و بانک بازرگانی ابوظبی روند محدود کردن ارائه خدمات به شهروندان روس را آغاز کردند. از آن زمان به بعد انجام تراکنش‌های مالی با استفاده از این بانک‌ها با روسیه غیر ممکن شده است.

دلیل این اقدام طرف‌های اماراتی تحریم بانک آک‌بارز روسیه از سوی آمریکا بوده که اصلی‌ترین کانال ارتباطی مالی بین امارات و روسیه بوده است.

برخی بانک‌های اماراتی هم که هنوز حساب شهروندان روسی خود را نبسته و تلاش کرده‌اند رویکردی وفادارانه‌تر را در قبال آنها در پیش گیرند از مشتریان خود خواسته یا خدمات بانکی بیشتری خریداری کنند و یا پول بیشتری به حساب خود واریز کنند.

اتباع روس همچنین می‌گویند افتتاح حساب در بانک‌های بزرگ اماراتی برای آنها تقریباً غیر ممکن شده است.