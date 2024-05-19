مقامات دخیل در سرکوب دانشجویان معترض آمریکایی تحریم شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون امور بینالملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ضد ایرانی موسوم به «مهسا امینی» در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ادامه سیاستهای خصمانه علیه ملت ایران و حمایتهای همه جانبه این کشور از اغتشاشات ۱۴۰۱، خواستار تدوین طرح قانونی با موضوع «تحریم مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» شد.
وی در این نامه با توجه به سرکوب اعتراضات دانشجویی در آمریکا، تصریح کرد: این تحرکات نمایشی ضد ایرانی در شرایطی صورت میگیرد که رژیم آمریکا در ماههای اخیر به دلیل حمایتهای همه جانبه از نسلکشی و جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی در غزه، با اعتراضات گسترده دانشجویی رو به رو بوده است و متأسفانه به جای پاسخگویی و مسئولیت پذیری، به شدیدترین وجه ممکن با اعتراضات مسالمتآمیز برخورد نموده و با توسل به زور افراطی، به طور وحشیانه این اعتراضات و دانشجویان معترض را از جمله از طریق بازداشت خودسرانه، اخراج و محرومیت از کار و تحصیل و امنیتی کردن فضای دانشگاهها سرکوب کرده است که در تضاد آشکار با تعهدات این کشور در تضمین آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمتآمیز، منع بازداشت خودسرانه، تضمین حق بر آموزش و … تحت معاهدات و کنوانسیونهای بینالمللی، به ویژه میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، قرار دارد.
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه این نامه یادآور شده است: با توجه به سیاستهای هدفمند و خصمانه رژیم آمریکا در قبال ملت ایران از یک سو و کارنامه تاریک این رژیم در زمینه حقوق بشر از جمله در سرکوب جنبشهای دانشجویی، پیشنهاد میشود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چارچوب عمل متقابل و به منظور ابراز حمایت و همدردی با دانشجویان و اساتید معترض، طرح قانونی با موضوع «تحریم مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» را تدوین و در دستورکار تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهد.
