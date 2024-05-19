۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۱۷

غریب‌آبادی از رییس مجلس درخواست کرد؛

مقامات دخیل در سرکوب دانشجویان معترض آمریکایی تحریم شوند

دبیر ستاد حقوق بشر، طی نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار تدوین طرح قانونی با موضوع «تحریم مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون ضد ایرانی موسوم به «مهسا امینی» در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا در ادامه سیاست‌های خصمانه علیه ملت ایران و حمایت‌های همه جانبه این کشور از اغتشاشات ۱۴۰۱، خواستار تدوین طرح قانونی با موضوع «تحریم مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» شد.

وی در این نامه با توجه به سرکوب اعتراضات دانشجویی در آمریکا، تصریح کرد: این تحرکات نمایشی ضد ایرانی در شرایطی صورت می‌گیرد که رژیم آمریکا در ماه‌های اخیر به دلیل حمایت‌های همه جانبه از نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت رژیم صهیونیستی در غزه، با اعتراضات گسترده دانشجویی رو به رو بوده است و متأسفانه به جای پاسخ‌گویی و مسئولیت پذیری، به شدیدترین وجه ممکن با اعتراضات مسالمت‌آمیز برخورد نموده و با توسل به زور افراطی، به طور وحشیانه این اعتراضات و دانشجویان معترض را از جمله از طریق بازداشت خودسرانه، اخراج و محرومیت از کار و تحصیل و امنیتی کردن فضای دانشگاه‌ها سرکوب کرده است که در تضاد آشکار با تعهدات این کشور در تضمین آزادی بیان، آزادی اجتماعات مسالمت‌آمیز، منع بازداشت خودسرانه، تضمین حق بر آموزش و … تحت معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، به ویژه میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قرار دارد.

دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ادامه این نامه یادآور شده است: با توجه به سیاست‌های هدفمند و خصمانه رژیم آمریکا در قبال ملت ایران از یک سو و کارنامه تاریک این رژیم در زمینه حقوق بشر از جمله در سرکوب جنبش‌های دانشجویی، پیشنهاد می‌شود کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در چارچوب عمل متقابل و به منظور ابراز حمایت و همدردی با دانشجویان و اساتید معترض، طرح قانونی با موضوع «تحریم مقامات و نهادهای دخیل در سرکوب جنبش دانشجویی معترض در آمریکا» را تدوین و در دستورکار تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

