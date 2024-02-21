مهران محمدی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: این رویداد پیش از این در قالب دو مسابقه ملی پایان‌نامه و کتاب سه‌دقیقه‌ای اجرا می‌شد که در دور جدید، با تجمیع مسابقات قبلی و با عنوان مسابقات ملی سدید در ۵ بخش پایان‌نامه، کتاب، مقاله، طرح پژوهشی و اختراع برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مسابقات در دانشگاه‌های ۲۱ استان کشور و ۳۰ واحد جهاد دانشگاهی اجرا می شود،خاطرنشان کرد: در هر بخش شرکت‌کنندگان در مقاطع مختلف باید در سه دقیقه به ارائه دستاوردهای علمی و مطالعاتی خود بپردازند تا بتوانند مورد ارزیابی داوران علمی قرار گیرند.

مدیر انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل ادامه داد: این مسابقات شامل دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی همه دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین دانشگاه‌های خارجی مورد تأیید وزارتین است.

محمدی با تشریح شرایط شرکت در بخش کتاب افزود: شرکت کنندگان می توانند کتاب خود و یا سایر نویسندگان و مترجمان را برای مسابقه انتخاب نمایند اما باید تلاش شود تا آثاری که متناسب با مسائل و نیازهای کشور و ترجیحاً مروج آموزه های فرهنگی ایرانی و اسلامی باشد را مدنظر قرار دهند و آثار دیگر نیز باید از وزانت و ارزش محتوایی کافی برخوردار بوده و مخالف با ارزش های فرهنگی رسمی کشور نباشد.

وی اضافه کرد: اولویت با کتاب هایی است که در دو سال اخیر به چاپ رسیده باشند و یا کتاب هایی که به لحاظ تاریخی، فرهنگی و علمی اثر گذار باشند.

مدیر انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل ادامه داد: در بخش پایان نامه فارغ التحصیلان و دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می توانند با اولویت موضوعات کاربردی شرکت کنند اما پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی پذیرفته نخواهد شد.

محمدی بیان کرد: در بخش مقاله، مقاله ارائه شده باید در دوران دانشجویی شرکت‌کننده یا حداکثر دو سال بعد از آن در مجلات معتبر علمی داخلی یا خارجی منتشر شده باشد و در بخش اختراع نیز اختراعات ارائه شده باید مربوط به دوران دانشجویی شرکت‌کننده یا حداکثر دو سال بعد از دانش‌آموختگی ثبت و دارای گواهی ثبت اختراع از مرجع رسمی باشد.

وی گفت: در بخش طرح پژوهشی، طرح ارائه شده باید در دوران دانشجویی شرکت‌کننده یا حداکثر دو سال بعد از دانش‌آموختگی به پایان رسیده باشد و دارای قرارداد و گواهی اتمام طرح و اعلام رضایت کارفرما برای ارائه در مسابقات باشد، در غیر این صورت شرکت‌کننده باید تعهدنامه عدم محرمانگی طرح را به دبیرخانه مسابقات تسلیم نماید.

مدیر انتشارات جهاددانشگاهی استان اردبیل با بیان اینکه مسابقات سدید بستری برای رشد و تقویت مهارت‌های ارتباطی، بیانی و ایده‌پردازی در دانشجویان، کاربردی‌کردن پژوهش‌ها و تحقیقات دانشجویی، ترویج فرهنگ مطالعه و ترویج گفتمان علم است، اذعان داشت: مرحله کشوری این مسابقات پس از پایان مرحله مقدماتی استانی به صورت ملی اجرا خواهد شد.

مسئول هماهنگی حوزه معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی استان اردبیل گفت: دانشجویان دانشگاه‌های استان اردبیل و فارغ التحصیلانی که دو سال از تاریخ فراغت آن ها گذشته است، می‌توانند برای ثبت نام در بخش‌های مختلف این مسابقات با مراجعه به صفحه اختصاصی سدید اردبیل در سامانه فعالیت های فرهنگی به آدرسhttps://www.roytab.ir/Ard3MT اطلاعات لازم را کسب و اقدام و یا با شماره 04533749507 داخلی 115 و همراه 09149511461 ارتباط برقرار نمایند، ضمن اینکه کانال ارتباطی این مسابقات در پیام رسان ایتا به آدرس@Ard3MT بصورت مدام اطلاعات و اخبار جدید را ارائه خواهد کرد.

محمدی در پایان تصریح کرد: مهلت ثبت‌نام در این رویداد علمی و فرهنگی تا ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۲ و زمان برگزاری مسابقات بخش استان اردبیل، پس از ماه مبارک رمضان در فروردین ماه ۱۴۰۳ خواهد بود.