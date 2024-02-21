سخنگوی شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با سخنگوی شورای شهر تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
سخنگوی شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با سخنگوی شورای شهر تهران به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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