میرشاد ماجدی: استعدادهای فوتسال از جام رمضان کشف می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی هیات فوتبال استان تهران، گروهبندی مسابقات فوتسال جام رمضان روز سه شنبه از سوی کمیته برگزاری این رقابت ها با حضور رییس هیات فوتبال، دبیرکل، مسئولان برگزاری و دیگر ارکان اجرایی در هیات فوتبال استان تهران انجام شد.

سید میرشاد ماجدی، رییس هیات فوتبال استان تهران درباره برگزاری این رقابت ها گفت: « جزو کسانی بودم که در دوران جوانی از همین مسابقات فوتسال جام رمضان به فوتبال کشور معرفی شدم و می دانم که ظرفیت های بسیاری وجود دارد و اگر مربیان ما بخواهند، می توانند این استعدادهای نهفته و پنهان را در مسابقات شناسایی و به فوتبال وفوتسال کشور معرفی کنند. شاید از کل این 32 تیمی که در رقابت های فوتسال جام رمضان امسال حضور دارند یک بازیکن بتواند به تیم های ملی و یا باشگاه های بزرگ راه پیدا کند اما همین هم مهم است.»

رییس هیات فوتبال استان تهران درباره نامگذاری جام رمضان امسال به عنوان شهدای چوار این جملات را به زبان آورد:« خیلی خوشحال هستم این مسابقات که قرار است در شب های ماه مبارک رمضان برگزار شود به نام شهدای چوار مزین شده است؛ شهدایی که دراتفاقی نادر و ناجوانمردانه در زمین فوتبال به شهادت رسیدند. هیات فوتبال استان تهران از نام شهدای چوار استفاده کرد تا شاید ذره ای از رشادت های شهدای این حادثه دلخراش را جبران کند، هرچند که عظمت کار این عزیزان به حدی بالا است که جبران شدنی نیست.»

ماجدی خطاب به علاقمندان به فوتسال گفت:« امیدوار هستیم حضور پر شمار فوتسال و فوتبال دوستان در شب های ماه مبارک رمضان در سالن پاس را شاهد باشیم تا بار دیگر شور و هیجان تماشای فوتسال بعد از افطار به جامعه بازگردد.» رئیس هیات فوتبال استان تهران در پایان صحبت های خود به این نکته اشاره کرد:« برای همه تیم ها و مسئولان برگزاری این رقابت ها آرزوی توفیق دارم و امیدوارم این رقابت به نحو احسن برگزار شود و همه مردم لذت ببرند. مطمئن هستم سال آینده تقاضای تیم ها برای حضور در این مسابقات بیشتر خواهد شد.»