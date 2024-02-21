واکنش باشگاه استقلال به اعتراض عجیب مدیرعامل ملوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، در آستانه بازی استقلال و ملوان بندرانزلی، مدیرعامل محترم باشگاه ملوان با انتقاد از انتخاب داور بازی، مدعی شده نگران داوری این بازی است.

این در حالی است که باشگاه ملوان بندرانزلی میزبان بازی است و داور از استان همجوار گیلان یعنی مازندران برای قضاوت بازی انتخاب شده و این شیوه انتخاب، مسبوق به سابقه است.

باشگاه ملوان بندرانزلی در شرایطی خود را نگران داوری بازی فردا نشان می‌دهد که استقلال هفته گذشته در تقابل با نفت آبادان از ناحیه اشتباهات داوری آسیب خورد و اگر تیمی باید نگران داوری باشد، بی شک آن تیم استقلال است اما باشگاه استقلال اعتقادی به اعتراض پیش از بازی و تحت فشار قرار دادن داوران ندارد.

باشگاه استقلال امیدوار است تیم داوری بدون توجه به این فشارها قضاوت عادلانه‌ای داشته باشد و کمیته محترم داوران نیز مراقب این تحرکات باشد.