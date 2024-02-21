به گزارش خبرنگار مهر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت، گفت: رادار نقطه گیم و محتوای بازی‌های پرمخاطب و مورد تأیید نهادهای فرهنگی را به داخل کشور آورده و از آن میزبانی می‌کنیم.

وی افزود: ابزاری را طراحی کردیم که با استفاده از آن می‌توانیم تأخیر در بازی را تا حدود ۳۰ درصد کاهش دهیم، تا عملاً تجربه کار بعدی آنها بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات بیان کرد: ما این مسیر را برای اقشار مختلف دنبال می‌کنیم، قبلاً هم سامانه‌هایی برای مقابله با تحریم و برای نیاز متخصصین کشور تکمیل شده بود که امیدواریم روز به روز بتوانیم تجربه کاربری عموم کاربران را بهتر کنیم.

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