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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

زارع پور در حاشیه جلسه دولت:

محتوای بازی‌های پرمخاطب را به داخل کشور آوردیم

محتوای بازی‌های پرمخاطب را به داخل کشور آوردیم

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: رادار نقطه گیم و محتوای بازی‌های پرمخاطب و مورد تأیید نهادهای فرهنگی را به داخل کشور آورده و از آن میزبانی می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت، گفت: رادار نقطه گیم و محتوای بازی‌های پرمخاطب و مورد تأیید نهادهای فرهنگی را به داخل کشور آورده و از آن میزبانی می‌کنیم.

وی افزود: ابزاری را طراحی کردیم که با استفاده از آن می‌توانیم تأخیر در بازی را تا حدود ۳۰ درصد کاهش دهیم، تا عملاً تجربه کار بعدی آنها بهبود پیدا کند.

وزیر ارتباطات بیان کرد: ما این مسیر را برای اقشار مختلف دنبال می‌کنیم، قبلاً هم سامانه‌هایی برای مقابله با تحریم و برای نیاز متخصصین کشور تکمیل شده بود که امیدواریم روز به روز بتوانیم تجربه کاربری عموم کاربران را بهتر کنیم.

در حال تکمیل

کد مطلب 6033656
رامین عبداله شاهی

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