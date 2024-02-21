اقتصاد کشور در پاییز امسال ۵.۱ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرنگار مهر، «داوود منظور» رییس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز چهارشنبه هیأت دولت در جمع خبرنگاران، گفت: رشد اقتصادی کشور در پاییز سال جاری، رشد ۵.۱ درصدی نسبت به پاییز ۱۴۰۱ را نشان می‌دهد.

وی افزود: رشد اقتصادی کشور بدون احتساب نفت ۲.۵ درصد است که به دلیل موقعیت‌هایی که برای صنعت نفت کشور فراهم شده است، رشد بالایی را تجربه می‌کند و موجب افزایش رشد اقتصادی کشور شده است.

منظور در ادامه بیان کرد: در بخش خدمات، رشد پنج درصدی، در بخش صنعت و معدن مجموعاً رشد ۶.۹ درصدی و در بخش کشاورزی، رشد سه ماه گذشته منفی بوده اما نرخ رشد منفی کاهش پیدا کرده و به منهای یک درصد رسیده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان آنکه شعار سال یعنی رشد اقتصادی و کاهش تورم در حال محقق شدن است، گفت: در ۹ ماهه اول امسال نیز نسبت به ۹ ماهه اول سال گذشته، نرخ رشد کشور نزدیک به ۷ درصد بوده است.