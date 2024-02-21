به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندانها امروز در مراسم افتتاح کارخانه تولید دوچرخه در زندان قزلحصار گفت: گردهمایی امروز به بهانه افتتاح کارخانه تولید دوچرخه و جهت توسعه اشتغال زندانها در پی اجرای برنامه تحول و تعالی قوه قضائیه برگزار شد.
رئیس سازمان زندانها بیان کرد: مهمترین رسالت سازمان اصلاح و تربیت زندانیان است و اشتغال بهترین بستر برای تحقق این هدف و باز اجتماعی کردن زندانیان است.
وی افزود: طی دو سال اخیر، توسعه اشتغال به عنوان رویکردی اساسی در سازمان زندانها مطرح بوده و برنامههای بسیاری را به خود اختصاص داده است.
محمدی تاکید کرد: امروزه برنامههای فرهنگی و تربیتی و قرآنی زیادی در زندانهای سراسر کشور برگزار میشود.
رئیس سازمان زندانها خاطرنشان کرد: افتتاح این کارخانه بزرگ دوچرخه سازی در زندان قزلحصار برای ما موضوعیت دارد چرا که زندانی پرجمعیت و محل نگهداری مجرمان مواد مخدر است که یکی از آسیبهای بزرگ اجتماعی است و اشتغال راهکار مناسبی برای مبارزه با این آسیب اجتماعی است.
وی یادآور شد: این سوله با مساحت ۷ هزار متر سالها متروکه بود، اما با همت سازمان و ادارات کل زندانهای استان البرز و تهران امروز برای اشتغال زندانیان افتتاح شد.
محمدی با بیان اینکه امروزه ایجاد اشتغال صنعت محور رویکرد سازمان زندانها است، بیان کرد: چراکه پایدارتر است و افزایش درآمد سرانه فرد شاغل و امکان ظرفیت بالای بکارگیری نیروی کار را در بردارد. دست همه فعالان و کارآفرینان حوزه تولید و صنعت برای ورود به این عرصه را برای میفشاریم.
رئیس سازمان زندانها با تاکید بر اینکه به دنبال اجرای راهبرد خوابگاه- کارگاه هستیم، افزود: برای تحقق این مهم در نظر داریم، ابتدا در زندانهای مرکزی هر استان این راهبرد شکل بگیرد. اجرای این روش باعث افزایش راندمان کار شده و فرهنگ کار بین زندانیان را افزایش میدهد.
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